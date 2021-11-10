https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-afganistanda-20den-fazla-teror-orgutu-faaliyet-gosteriyor-1050674319.html
Rusya: Afganistan’da 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor
Rusya: Afganistan’da 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan’da şu anda 20’den fazla terör örgütünün faaliyet gösterdiğini belirtti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:58+0300
2021-11-10T19:58+0300
2021-11-10T19:58+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
nikolay patruşev
terör
afgan sığınmacı
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus basın mensuplarına açıklamasında, “Terör, Afganistan yönünden gelen ana tehdit olarak kalıyor. Farklı değerlendirmelere göre, halihazırda Afganistan’da, toplamda 23 binden fazla militana sahip 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor” dedi.Afgan sığınmacıların sayısındaki artışın bölgesel istikrar için tehdit olduğunun altını çizen Patruşev, “Sığınmacı veya Batılılarla işbirliği yapan Afganlar kılığında, terör ve aşırılık yanlısı unsurlar ile uyuşturucu tacirlerinin Orta Asya’daki komşu ülkelere ve daha sonra Rusya’ya sızma yönünde büyük riskler görüyoruz” ifadesini kullandı.‘Afganistan insani kriz eşiğinde’Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD ve müttefikleri, Afgan ekonomisinin ve sosyal alanının çöküşünden sorumlu olduklarını kabul etmek yerine, Afganistan’a yönelik ekonomik izolasyon uygulama yoluyla durumun daha da gerilemesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Afganistan neredeyse insani kriz eşine geldi. Birkaç yıldır kuraklık yaşanıyor, gıda fiyatları yükseliyor, 18 milyondan fazla insan açlık çekiyor.”Hindistan’da, ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde 'Afganistan’da bölgesel güvenlikle ilgili Delhi Diyaloğu' düzenlendi. Görüşmeye Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan temsilcileri katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/afgan-kadinlar-uluslararasi-topluma-seslendi-dunya-neden-sessizce-olmemizi-izliyor-1050190561.html
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afganistan, nikolay patruşev, terör, afgan sığınmacı
Rusya: Afganistan’da 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan’da şu anda 20’den fazla terör örgütünün faaliyet gösterdiğini belirtti.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus basın mensuplarına açıklamasında, “Terör, Afganistan yönünden gelen ana tehdit olarak kalıyor. Farklı değerlendirmelere göre, halihazırda Afganistan’da, toplamda 23 binden fazla militana sahip 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor” dedi.
Afgan sığınmacıların sayısındaki artışın bölgesel istikrar için tehdit olduğunun altını çizen Patruşev, “Sığınmacı veya Batılılarla işbirliği yapan Afganlar kılığında, terör ve aşırılık yanlısı unsurlar ile uyuşturucu tacirlerinin Orta Asya’daki komşu ülkelere ve daha sonra Rusya’ya sızma yönünde büyük riskler görüyoruz” ifadesini kullandı.
‘Afganistan insani kriz eşiğinde’
Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD ve müttefikleri, Afgan ekonomisinin ve sosyal alanının çöküşünden sorumlu olduklarını kabul etmek yerine, Afganistan’a yönelik ekonomik izolasyon uygulama yoluyla durumun daha da gerilemesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Afganistan neredeyse insani kriz eşine geldi. Birkaç yıldır kuraklık yaşanıyor, gıda fiyatları yükseliyor, 18 milyondan fazla insan açlık çekiyor.”
Hindistan’da, ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde 'Afganistan’da bölgesel güvenlikle ilgili Delhi Diyaloğu' düzenlendi. Görüşmeye Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan temsilcileri katıldı.