https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-disislerinden-polonyaya-gocmen-krizi-yaniti-cok-safmissiniz-gibi-yalanlar-soyleyemezsiniz---1050654479.html

Rusya Dışişleri’nden Polonya’ya göçmen krizi yanıtı: Çok safmışsınız gibi yalanlar söyleyemezsiniz

Rusya Dışişleri’nden Polonya’ya göçmen krizi yanıtı: Çok safmışsınız gibi yalanlar söyleyemezsiniz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin ardında Rusya’nın olduğu yönündeki suçlamalara ilişkin, ‘bu suçlamalar... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T12:17+0300

2021-11-10T12:17+0300

2021-11-10T12:17+0300

rusya

polonya

belarus

göçmen krizi

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Varşova’nın, Belarus-Polonya sınırındaki krizin ardında Rusya’nın olduğu şeklindeki suçlamasının sorulması üzerine, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova şunları söyledi: “Varşova’dan bunu duymamız tabii ki çok şaşırtıcı. Doğrusunu söylemem gerekirse, benim düşünceme göre (bu suçlama ile) adabı muaşeret ve sağ duyunun olabilecek bütün sınırları aşılmış oldu.” “Bunu söylerken hem ülkemize yöneltilen suçlamalardan hem de durumu genel değerlendirişlerinden bahsediyorum” diye ekleyen Rusya Dışişleri Sözcüsü, “Böyle yapamazsınız, çok safmışsınız gibi yalanlar söyleyemezsiniz” dedi. Zaharova’nın bu açıklamaları, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin ardında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğu suçlamasını yöneltmesini izledi. Morawiecki, “(Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’nun gerçekleştirdiği bu saldırının planlayıcısı Moskova’da, planlayıcı Devlet Başkanı Putin” iddiasında bulunmuştu. Tüm bu tartışmalar, AB ülkelerine gitmek isteyen binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırına akın etmesini izliyor. Göçmenlerin dondurucu hava koşullarında sınırdaki bekleyişleri pazartesiden beri devam ediyor. Sınıra düzenli ordu birliklerini yığan Polonya, göçmenlerin girişine izin vermiyor. Litvanya gibi komşu ülkeler de sınırlarına bu nedenle takviye güçlerini gönderdi. Rusya Dışişleri yetkilileri, Belarus-Polonya sınırındaki krizin baş sorumlusunun Batı ülkelerinin Ortadoğu’da yıllardır sürdürdükleri politikalar olduğunu belirtiyor ve söz konusu ülkelere sorumluluk alma çağrısını yapıyor.

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