https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-stratejik-bombardiman-ucaklarini-belarus-hava-sahasina-gonderdi-1050659390.html

Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi

Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi

Rusya'nın Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçaklarının Belarus hava sahasında uçuş gerçekleştirdikleri açıklandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:44+0300

2021-11-10T13:44+0300

2021-11-10T14:04+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 Тu-22m3 tipi stratejik bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların görevlerini tamamlamaları ardından Rusya topraklarındaki üslerine geri döndükleri bilgisi paylaşıldı.Açıklamada uçakların, Rusya ile Belarus'un ortak gerçekleştirdiği hava savunma sistemi denemesinde yer aldıkları kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca, uçuş sırasında bombardıman uçakları ile Rusya ve Belarus ordularının karadaki komuta noktaları arasındaki iletişimin test edildiğini belirtti.Söz konusu uçuş, binlerce göçmenin akın ettiği Belarus-Polonya sınırında gerilim sürdüğü sırada gerçekleşti.Polonya'nın ülkeye girmesine izin vermediği binlerce göçmen dondurucu hava koşullarında sınırda bekliyor.Sınıra düzenli ordu birliklerini yığan Polonya ve Brüksel, sınırdaki gerilim nedeniyle Belarus'u suçluyor.Belarus ve Moskova ise bu suçlamaları reddediyor ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Ortadoğu'daki hatalı politikalarından kaynaklanan göçmen krizi konusunda sorumluluk alması gerektiğini söylüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-disislerinden-polonyaya-gocmen-krizi-yaniti-cok-safmissiniz-gibi-yalanlar-soyleyemezsiniz---1050654479.html

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belarus, rusya, göçmen, uçuş, stratejik bombardıman uçağı