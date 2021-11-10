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Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek
Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:00+0300
2021-11-10T01:00+0300
savunma
rusya
fransa
sergey lavrov
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Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir araya gelerek Ukrayna’daki durumu, İran ile ‘nükleer anlaşma’ olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ve Afganistan’ı görüşecekleri belirtildi.Açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, 12 Kasım’da Libya konulu uluslararası konferansta, güvenlik konuları ile ilgili İşbirliği Konseyi çerçevesinde Rus mevkidaşlarını, (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov’u ve (Rusya Savunma Bakanı) Sergey Şoygu’yu kabul edecek” ifadelerine yer verildi.Tarafların Ukrayna ve Sahra-Sahel bölgesindeki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutlarını ele alacakları kaydedilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamaya göre Fransa ve Rusya dışişleri bakanları ayrıca Ortadoğu, Afganistan ve Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunacak.
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rusya, fransa, sergey lavrov

Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek

01:00 10.11.2021
© Sputnik / Cyril Kallinikov / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Cyril Kallinikov
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir araya gelerek Ukrayna’daki durumu, İran ile ‘nükleer anlaşmayı’ ve Afganistan’ı görüşeceklerini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir araya gelerek Ukrayna’daki durumu, İran ile ‘nükleer anlaşma’ olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ve Afganistan’ı görüşecekleri belirtildi.
Açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, 12 Kasım’da Libya konulu uluslararası konferansta, güvenlik konuları ile ilgili İşbirliği Konseyi çerçevesinde Rus mevkidaşlarını, (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov’u ve (Rusya Savunma Bakanı) Sergey Şoygu’yu kabul edecek” ifadelerine yer verildi.
Tarafların Ukrayna ve Sahra-Sahel bölgesindeki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutlarını ele alacakları kaydedilen açıklama şöyle devam etti:
“Bakanlar ayrıca Minsk Grubu eşbaşkanlığı kapsamında Fransa ve Rusya'nın ortak çabalarının yanı sıra, İran’ın KOEP’e uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla Avrupa-troyka ülkeleri ile Rusya arasındaki müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlatılması için yakın işbirliğini görüşecek.”
Açıklamaya göre Fransa ve Rusya dışişleri bakanları ayrıca Ortadoğu, Afganistan ve Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunacak.
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