https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-fransa-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1050641763.html

Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek

Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T01:00+0300

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savunma

rusya

fransa

sergey lavrov

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Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının cuma günü Paris’te yapılacak Libya konulu uluslararası konferans kapsamında bir araya gelerek Ukrayna’daki durumu, İran ile ‘nükleer anlaşma’ olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ve Afganistan’ı görüşecekleri belirtildi.Açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, 12 Kasım’da Libya konulu uluslararası konferansta, güvenlik konuları ile ilgili İşbirliği Konseyi çerçevesinde Rus mevkidaşlarını, (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov’u ve (Rusya Savunma Bakanı) Sergey Şoygu’yu kabul edecek” ifadelerine yer verildi.Tarafların Ukrayna ve Sahra-Sahel bölgesindeki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutlarını ele alacakları kaydedilen açıklama şöyle devam etti:Açıklamaya göre Fransa ve Rusya dışişleri bakanları ayrıca Ortadoğu, Afganistan ve Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel güvenlik konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

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rusya, fransa, sergey lavrov