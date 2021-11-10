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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, anıtkabir, cumhuriyet, фото

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu

10:51 10.11.2021
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
© AA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir&#x27;de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

© AA

Anıtkabir'de 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi.

Anıtkabir&#x27;de 09.05&#x27;te çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Anıtkabir'de 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Vatandaşlar cadde ve sokaklarda, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

Vatandaşlar cadde ve sokaklarda, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Vatandaşlar cadde ve sokaklarda, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inenler de saygı duruşuna katıldı.

Saatler 09.05&#x27;i gösterdiğinde araçlarından inenler de saygı duruşuna katıldı. - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inenler de saygı duruşuna katıldı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Ankara'da ambulansta görevli sağlık personeli araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Ankara&#x27;da ambulansta görevli sağlık personeli araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Ankara'da ambulansta görevli sağlık personeli araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Cadde ve sokaklar, saygı duruşuna katılan insanlarla doluydu.

Cadde ve sokaklar, saygı duruşuna katılan insanlarla doluydu. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Cadde ve sokaklar, saygı duruşuna katılan insanlarla doluydu.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Ankara'da birçok farklı noktada anma törenleri vardı.

Ankara&#x27;da birçok farklı noktada anma törenleri vardı. - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Ankara'da birçok farklı noktada anma törenleri vardı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Saat 09.05'i bekleyen vatandaşlar bulundukları yerde İstiklal Marşı okudu.

Saat 09.05&#x27;i bekleyen vatandaşlar bulundukları yerde İstiklal Marşı okudu. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Saat 09.05'i bekleyen vatandaşlar bulundukları yerde İstiklal Marşı okudu.

© AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, saat 9.05'te tarladaki çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti.

Kahramanmaraş&#x27;ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, saat 9.05&#x27;te tarladaki çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, saat 9.05'te tarladaki çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti.

© AA

Türkiye'nin birçok farklı noktasında 09.05'te hayat bir dakikalığına durdu.

Türkiye&#x27;nin birçok farklı noktasında 09.05&#x27;te hayat bir dakikalığına durdu. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

Türkiye'nin birçok farklı noktasında 09.05'te hayat bir dakikalığına durdu.

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