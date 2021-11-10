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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:51+0300
2021-11-10T10:51+0300
2021-11-10T10:51+0300
multimedya
fotoğraf
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
anıtkabir
cumhuriyet
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Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
© AA
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.
© AA
Anıtkabir'de 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi.
Anıtkabir'de 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Vatandaşlar cadde ve sokaklarda, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.
Vatandaşlar cadde ve sokaklarda, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inenler de saygı duruşuna katıldı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inenler de saygı duruşuna katıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara'da ambulansta görevli sağlık personeli araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Ankara'da ambulansta görevli sağlık personeli araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Cadde ve sokaklar, saygı duruşuna katılan insanlarla doluydu.
Cadde ve sokaklar, saygı duruşuna katılan insanlarla doluydu.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Ankara'da birçok farklı noktada anma törenleri vardı.
Ankara'da birçok farklı noktada anma törenleri vardı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Saat 09.05'i bekleyen vatandaşlar bulundukları yerde İstiklal Marşı okudu.
Saat 09.05'i bekleyen vatandaşlar bulundukları yerde İstiklal Marşı okudu.
© AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, saat 9.05'te tarladaki çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, saat 9.05'te tarladaki çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti.
© AA
Türkiye'nin birçok farklı noktasında 09.05'te hayat bir dakikalığına durdu.
Türkiye'nin birçok farklı noktasında 09.05'te hayat bir dakikalığına durdu.