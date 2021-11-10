https://tr.sputniknews.com/20211110/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-boz-tutuklandi-1050674695.html
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırdığı Başak Cengiz'i öldüren zanlının ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:10+0300
2021-11-10T20:10+0300
2021-11-10T20:11+0300
yaşam
istanbul
ataşehir
cinayet
samuray kılıcı
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İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz hayatını kaybetti.Katil zanlısı Göktuğ Boz ise polis ekiplerince yakalandı. Göktuğ Boz, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Zanlının emniyet ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı" dediği öğrenildi.Direnebileceği için bir erkeği öldürmediğini söyleyen zanlı, "Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" dediği belirtildi.Evinden 15 kılıç çıktıÖte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç buldu. Zanlının cinayette kullandığı kılıcı temizledikten sonra üstünü değiştirdiği de belirlendi.Evde yapılan aramada ayrıca, duvara “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap” ,“Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi yazılar yazdığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211110/atasehirde-bir-kadini-samuray-kiliciyla-olduren-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-1050666040.html
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istanbul, ataşehir, cinayet, samuray kılıcı
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
20:10 10.11.2021 (güncellendi: 20:11 10.11.2021)
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırdığı Başak Cengiz'i öldüren zanlının ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu öldürdüm" dediği öğrenildi. Zanlı Göktuğ Boz, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz hayatını kaybetti.
Katil zanlısı Göktuğ Boz ise polis ekiplerince yakalandı. Göktuğ Boz, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının emniyet ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı" dediği öğrenildi.
Direnebileceği için bir erkeği öldürmediğini söyleyen zanlı, "Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" dediği belirtildi.
Evinden 15 kılıç çıktı
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç buldu. Zanlının cinayette kullandığı kılıcı temizledikten sonra üstünü değiştirdiği de belirlendi.
Evde yapılan aramada ayrıca, duvara “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap” ,“Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi yazılar yazdığı görüldü.