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Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı
© AA / Ali Rıza AkkırHaluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
© AA / Ali Rıza Akkır
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.
AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.
Levent, önemli bir haber duyuracağını, ilk önce Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Levent, önemli bir haber duyuracağını, ilk önce Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım.— Haluk Levent (@haluklevent) November 10, 2021
💚
Levent, söz verdiği saatte yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini açıkladı. Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile açıklayan ünlü sanatçı yardımsever sanatçı, Twitter paylaşımında şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize"
Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık.— Haluk Levent (@haluklevent) November 10, 2021
Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız🙏
Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık.
Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda.
Bilginize.💚 pic.twitter.com/noY950tcKP
29 Ocak 2020, 14:46