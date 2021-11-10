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https://tr.sputniknews.com/20211110/sanatci-haluk-levent-ahbapa-gelen-bagislarin-nereye-gittigini-acikladi-1050669333.html
Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı
Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:44+0300
2021-11-10T17:44+0300
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yangın
sel
yardım
haluk levent
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AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı. Levent, önemli bir haber duyuracağını, ilk önce Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.Levent, söz verdiği saatte yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini açıkladı. Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile açıklayan ünlü sanatçı yardımsever sanatçı, Twitter paylaşımında şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize"
https://tr.sputniknews.com/20200129/ahbap-dernegi-elazigdaki-depremzedeler-icin-2-milyon-lira-topladi-1041282297.html
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yangın, sel, yardım, haluk levent, ahbap derneği

Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı

17:44 10.11.2021
© AA / Ali Rıza AkkırHaluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA / Ali Rıza Akkır
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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.
AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.

Levent, önemli bir haber duyuracağını, ilk önce Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Levent, söz verdiği saatte yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini açıkladı. Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile açıklayan ünlü sanatçı yardımsever sanatçı, Twitter paylaşımında şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize"
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2020
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