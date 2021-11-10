https://tr.sputniknews.com/20211110/sanatci-haluk-levent-ahbapa-gelen-bagislarin-nereye-gittigini-acikladi-1050669333.html

Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı

Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:44+0300

2021-11-10T17:44+0300

2021-11-10T17:44+0300

türkiye

yangın

sel

yardım

haluk levent

ahbap derneği

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AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı. Levent, önemli bir haber duyuracağını, ilk önce Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.Levent, söz verdiği saatte yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini açıkladı. Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile açıklayan ünlü sanatçı yardımsever sanatçı, Twitter paylaşımında şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize"

https://tr.sputniknews.com/20200129/ahbap-dernegi-elazigdaki-depremzedeler-icin-2-milyon-lira-topladi-1041282297.html

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yangın, sel, yardım, haluk levent, ahbap derneği