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Selvi'den 'CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas'a: Çok yanlış bir kafa yapısı
Selvi'den 'CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas'a: Çok yanlış bir kafa yapısı
Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın CHP ile ilgili sözlerini 'çok yanlış bir kafa yapısı' olarak tanımlayan Hürriyet yazarı Selvi, "Özgürlükçü bir zihniyete sahip... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T08:22+0300
2021-11-10T08:20+0300
politika
abdulkadir selvi
mehmet barlas
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini eleştirdi.Selvi, şunları yazdı:"Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' diye bir yazı yazdı. Çok yanlış bir kafa yapısı. CHP’yi 12 Eylül yönetimi kapattı ama millet açtı. Partilerin kapatılmasını değil, partilerin kapatılmasının yasaklanmasını savunmak gerekiyor. Bunun için de yasakçı değil, özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli."
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abdulkadir selvi, mehmet barlas, cumhuriyet halk partisi (chp)

Selvi'den 'CHP kapatılmış olabilir' diyen Barlas'a: Çok yanlış bir kafa yapısı

08:22 10.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın CHP ile ilgili sözlerini 'çok yanlış bir kafa yapısı' olarak tanımlayan Hürriyet yazarı Selvi, "Özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini eleştirdi.
Selvi, şunları yazdı:
"Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' diye bir yazı yazdı. Çok yanlış bir kafa yapısı. CHP’yi 12 Eylül yönetimi kapattı ama millet açtı. Partilerin kapatılmasını değil, partilerin kapatılmasının yasaklanmasını savunmak gerekiyor. Bunun için de yasakçı değil, özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli."
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