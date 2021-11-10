https://tr.sputniknews.com/20211110/seul-metaversee-adim-atan-ilk-kent-olacak-1050663842.html

Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak

Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak

Güney Kore'nin başkenti Seul, 'metaverse' dünyasına adım atan ilk kent olacak. Projenin nihayete ermesi halinde sanal gerçeklik gözlükleriyle kent turları... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T15:28+0300

2021-11-10T15:28+0300

2021-11-10T15:29+0300

yaşam

güney kore

seul

belediye

sanal gerçeklik

proje

metaverse

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Güney Kore'nin başkenti Seul, 'geleceğin sosyal medyası' olarak nitelendirilen ve sanal gerçekliğe dayanan metaverse'te çeşitli kamu hizmetleri ve kültürel etkinlikleri kullanıma sunmayı planlıyor.Seul yerel yönetiminin 3 Kasım'da duyurduğu planın başarılı olması halinde kent sakinleri, sanal gerçeklik gözlüğü takarak müze turlamaktan belediye yönetimine şikayette bulunmaya kadar çok sayıda şey için sanal belediye binasını ziyaret edebilecek.3.9 milyar won'a (3.3 milyon dolar) mal olması beklenen yatırım, Belediye Başkanı Oh Se-hoon'un vatandaşlar arasında sosyalliği ve kentin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 10 yıllık planının bir parçası olarak öne çıkıyor.Yatırım, Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik krizden kurtulma sürecinde sağlık hizmetleri, merkezi altyapı ve ekonomiyi iyileştirmek üzere dijital ve yapay zeka araçlarının alternatif olarak benimsendiği Yeni Dijital Anlaşma'nın bir parçası.2022'nin sonuna doğru hazır olacakSeul Belediyesi, kendi metaverse platformunu 2022 yılının sonuna kadar hazır etmeyi hedefliyor.2026'da tam anlamıyla faaliyete geçecek olan proje, Belediye Başkanı'nın sanal ofisinin yanı sıra çeşitli sektörlere hizmet veren alanlar da dahil olmak üzere kamu hizmetlerine ev sahipliği yapacak.Projeye aralık ayında start verilecek ve 2023'te kent, sanal kamu hizmetleri için 'Metaverse 120 Center'ı açacak.Sanal gerçeklik gözlüğünün pahalı olması sorunYetkililer, proje ile ulaşım ya da diğer engelleri ortadan kaldırarak kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını amaçlasa da özel ekipmanlara erişimin birçok insan için sorun oluşturacağı tahmin ediliyor; zira sanal gerçeklik gözlükleri hala 300 ila 600 dolar arasında fiyatlara satılıyor.Söz konusu cihazlar, henüz akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar kadar yaygın anlamda erişilebilir değil.Öte yandan Seul Belediyesi, kanalizasyon ve su atık merkezlerini izlemek için yapay zeka kullanmayı planlıyor.Metaverse ile nasıl faaliyet yürütüleceği, henüz projeyi işleten şirketler için bile netlik kazanmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211030/mark-zuckerbergin-meta-sunumunda-viral-olan-gizem-cozuldu-1050324174.html

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güney kore, seul, belediye, sanal gerçeklik, proje, metaverse