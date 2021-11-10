Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211110/seul-metaversee-adim-atan-ilk-kent-olacak-1050663842.html
Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
Güney Kore'nin başkenti Seul, 'metaverse' dünyasına adım atan ilk kent olacak. Projenin nihayete ermesi halinde sanal gerçeklik gözlükleriyle kent turları... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:28+0300
2021-11-10T15:29+0300
yaşam
güney kore
seul
belediye
sanal gerçeklik
proje
metaverse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050663812_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_60aecd449dc8c704c2b9c591e89cd515.jpg
Güney Kore'nin başkenti Seul, 'geleceğin sosyal medyası' olarak nitelendirilen ve sanal gerçekliğe dayanan metaverse'te çeşitli kamu hizmetleri ve kültürel etkinlikleri kullanıma sunmayı planlıyor.Seul yerel yönetiminin 3 Kasım'da duyurduğu planın başarılı olması halinde kent sakinleri, sanal gerçeklik gözlüğü takarak müze turlamaktan belediye yönetimine şikayette bulunmaya kadar çok sayıda şey için sanal belediye binasını ziyaret edebilecek.3.9 milyar won'a (3.3 milyon dolar) mal olması beklenen yatırım, Belediye Başkanı Oh Se-hoon'un vatandaşlar arasında sosyalliği ve kentin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 10 yıllık planının bir parçası olarak öne çıkıyor.Yatırım, Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik krizden kurtulma sürecinde sağlık hizmetleri, merkezi altyapı ve ekonomiyi iyileştirmek üzere dijital ve yapay zeka araçlarının alternatif olarak benimsendiği Yeni Dijital Anlaşma'nın bir parçası.2022'nin sonuna doğru hazır olacakSeul Belediyesi, kendi metaverse platformunu 2022 yılının sonuna kadar hazır etmeyi hedefliyor.2026'da tam anlamıyla faaliyete geçecek olan proje, Belediye Başkanı'nın sanal ofisinin yanı sıra çeşitli sektörlere hizmet veren alanlar da dahil olmak üzere kamu hizmetlerine ev sahipliği yapacak.Projeye aralık ayında start verilecek ve 2023'te kent, sanal kamu hizmetleri için 'Metaverse 120 Center'ı açacak.Sanal gerçeklik gözlüğünün pahalı olması sorunYetkililer, proje ile ulaşım ya da diğer engelleri ortadan kaldırarak kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını amaçlasa da özel ekipmanlara erişimin birçok insan için sorun oluşturacağı tahmin ediliyor; zira sanal gerçeklik gözlükleri hala 300 ila 600 dolar arasında fiyatlara satılıyor.Söz konusu cihazlar, henüz akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar kadar yaygın anlamda erişilebilir değil.Öte yandan Seul Belediyesi, kanalizasyon ve su atık merkezlerini izlemek için yapay zeka kullanmayı planlıyor.Metaverse ile nasıl faaliyet yürütüleceği, henüz projeyi işleten şirketler için bile netlik kazanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211030/mark-zuckerbergin-meta-sunumunda-viral-olan-gizem-cozuldu-1050324174.html
güney kore
seul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050663812_91:0:1158:800_1920x0_80_0_0_8a08ffd9d990735428cc9bc1efa0f545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, seul, belediye, sanal gerçeklik, proje, metaverse

Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak

15:28 10.11.2021 (güncellendi: 15:29 10.11.2021)
© REUTERS / Kim Hong-JiGüney Kore'nin başkenti Seul
Güney Kore'nin başkenti Seul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Abone ol
Güney Kore'nin başkenti Seul, 'metaverse' dünyasına adım atan ilk kent olacak. Projenin nihayete ermesi halinde sanal gerçeklik gözlükleriyle kent turları gerçekleştirilebilecek ve çeşitli kamu hizmetlerinden yararlanılabilecek.
Güney Kore'nin başkenti Seul, 'geleceğin sosyal medyası' olarak nitelendirilen ve sanal gerçekliğe dayanan metaverse'te çeşitli kamu hizmetleri ve kültürel etkinlikleri kullanıma sunmayı planlıyor.
Seul yerel yönetiminin 3 Kasım'da duyurduğu planın başarılı olması halinde kent sakinleri, sanal gerçeklik gözlüğü takarak müze turlamaktan belediye yönetimine şikayette bulunmaya kadar çok sayıda şey için sanal belediye binasını ziyaret edebilecek.
3.9 milyar won'a (3.3 milyon dolar) mal olması beklenen yatırım, Belediye Başkanı Oh Se-hoon'un vatandaşlar arasında sosyalliği ve kentin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 10 yıllık planının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Yatırım, Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik krizden kurtulma sürecinde sağlık hizmetleri, merkezi altyapı ve ekonomiyi iyileştirmek üzere dijital ve yapay zeka araçlarının alternatif olarak benimsendiği Yeni Dijital Anlaşma'nın bir parçası.

2022'nin sonuna doğru hazır olacak

Seul Belediyesi, kendi metaverse platformunu 2022 yılının sonuna kadar hazır etmeyi hedefliyor.
2026'da tam anlamıyla faaliyete geçecek olan proje, Belediye Başkanı'nın sanal ofisinin yanı sıra çeşitli sektörlere hizmet veren alanlar da dahil olmak üzere kamu hizmetlerine ev sahipliği yapacak.
Projeye aralık ayında start verilecek ve 2023'te kent, sanal kamu hizmetleri için 'Metaverse 120 Center'ı açacak.

Sanal gerçeklik gözlüğünün pahalı olması sorun

Yetkililer, proje ile ulaşım ya da diğer engelleri ortadan kaldırarak kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını amaçlasa da özel ekipmanlara erişimin birçok insan için sorun oluşturacağı tahmin ediliyor; zira sanal gerçeklik gözlükleri hala 300 ila 600 dolar arasında fiyatlara satılıyor.
Söz konusu cihazlar, henüz akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar kadar yaygın anlamda erişilebilir değil.
Öte yandan Seul Belediyesi, kanalizasyon ve su atık merkezlerini izlemek için yapay zeka kullanmayı planlıyor.
Metaverse ile nasıl faaliyet yürütüleceği, henüz projeyi işleten şirketler için bile netlik kazanmadı.
Mark Zuckerberg, Ray-Ban akıllı gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
YAŞAM
Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
30 Ekim, 13:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:36Antalya'da yanan alanlarda ilk fidan yarın dikilecek
15:33Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor
15:28Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
15:27Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
15:23Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
15:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
15:14Öğrencilerin maskotu oldu: Karamel, Ordu İmam Hatip Ortaokulu'nda derslere giriyor
15:13Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı
15:06İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
14:54Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
14:41İsveç, ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
14:40Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
14:37Bütçe görüşmelerinde 'İstanbul Sözleşmesi' protestosu
14:35Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti
14:34Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
14:30Amerikan savaş gemileri yeniden Karadeniz’de: ‘ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz’
14:27Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor
14:19'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
14:11AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı
14:08UEFA'dan meşale cezası: İki deplasman maçında Galatasaray taraftarı olmayacak