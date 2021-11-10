https://tr.sputniknews.com/20211110/sirbistanda-hukumet-mladicin-duvar-resmini-korumaya-aldi-1050658939.html

Sırbistan'da hükümet, Mladic'in duvar resmini korumaya aldı

Sırbistan'da hükümet, Mladic'in duvar resmini korumaya aldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bosnalı Sırp General Ratko Mladic'in duvar resmi İçişleri Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Duvar resmine yaklaşan... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:38+0300

2021-11-10T13:38+0300

2021-11-10T13:38+0300

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Saraybosna'nın uzun süreli kuşatmasını yönlendirdiğini ve birçok suçtan sorumlu olduğunu öne sürülen çetnik lider Mladic'in temmuz ayında çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan hükümet, polis güçlerini bölgede konuşlandırarak, duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını açıkladı.Yumurta atan kadın gözaltına alındı Duvar resmi önünde toplanan kalabalık arasından yumurta atan Aida Corovic isimli kadının ise sivil polis güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, duvar resminin kaldırılması durumunda meydana gelebilecek şiddet olaylarını engellemek adına söz konusu resmi koruma kararı aldıkları ifade edildi.YIHR temsilcileri de duvar resminin devlet koruması altına girdiğini söyleyerek, konuya ilişkin cesaretlerini kaybetmeyeceklerini belirtti.İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, duvar resminin kaldırılmasının iki yüzlülük ve kötü niyet taşıdığını savunurken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların komutanlığını yapan Mladic'i konu alan duvar resimlerinin bazı Belgrad sokaklarına çizildiği ifade ediliyor.Mladic'in müebbet cezası onandı Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan operasyonda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak öldürüldü.Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

https://tr.sputniknews.com/20171122/mladic-suclu-omurboyuhapis-1031103128.html

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sırbistan, belgrad, yugoslavya, srebrenitsa, bosna savaşı, ratko mladic