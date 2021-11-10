Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211110/sputnik-vnin-gelistiricisi-gintsburgdan-asilanmanin-zorunlu-hale-getirilmesi-cagrisi-1050672128.html
Sputnik V’nin geliştiricisi Gintsburg’dan aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısı
Sputnik V’nin geliştiricisi Gintsburg’dan aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısı
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:48+0300
2021-11-10T18:48+0300
koronavirüs
zorunlu aşı
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
aleksandr gintsburg
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050044692_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_9355efde6bacdf47648cd6e5d921372a.jpg
Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Gintsburg, koronavirüs salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.Kovid-19’un yenilmesi için Rusya nüfusunun yüzde 70-75’inin aşılanmış olması gerektiğine dikkat çeken Gintsburg, “Bunun için elbette söz konusu aşının Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesi, aşılanmanın da zorunlu olması gerekiyor” diye konuştu.Halkın bu konuda bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çeken Gintsburg, “Bunun bir daha yaşanmaması için çocuklara, aynı ebeveynleri gibi aşı olmaları gerektiği öğretilmeli. Dolayısıyla posterlerde, ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması, ‘merhaba’ ve ‘güle güle’ denmesi gerektiği öğretildiği gibi bu da öğretilmeli” ifadelerini kullandı.Kremlin: Kovid-19 aşılanmasının zorunlu hale getirilmesi konusunda herhangi bir karar alınmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, koronavirüse karşı aşılanmanın federal düzeyde zorunlu hale getirilmesi konusunda şimdilik herhangi bir kararın alınmadığını duyurdu.Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg’un aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını hatırlatan ve St. Petersburg’da Kovid-19’la mücadele önlemi olarak yaşlı vatandaşlara aşılanma zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken gazeteciler, Peskov’a böyle bir kararın Rusya geneli için alınıp alınamayacağını sordu.Bu soru üzerine Peskov, “Şimdiye kadar federal düzeyde bu konuda herhangi bir karar alınmadı” vurgusunu yaptı.Peskov ayrıca salgının bitmesinden sonra QR kodlarını koruma olasılığının değerlendirilmediğini de sözlerine ekledi.Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında yeni rekorRusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının bin 239 olduğunu duyurdu. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı. Böylelikle Rusya’da pandeminin başından bu yana can kaybı sayısı 250 bin 454’e yükseldi.Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 38 bin 58 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 8 milyon 911 bin 713’e yükseldiği belirtildi.En fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 927), St. Petersburg’da (2 bin 942), Moskova bölgesinde (2 bin 649), Samara bölgesinde (bin 785) ve Kırım’da (811) saptandığı kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 34 bin 565 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 654 bin 161 olduğu vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/rusya-saglik-bakani-murasko-izin-gunleri-kovid-19la-ilgili-durumu-tersine-cevirdi-1050636055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050044692_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b155a3985cd91a93e4c63050abf14a43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zorunlu aşı, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, aleksandr gintsburg, sputnik v

Sputnik V’nin geliştiricisi Gintsburg’dan aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısı

18:48 10.11.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti
Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Gintsburg, koronavirüs salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Kovid-19’un yenilmesi için Rusya nüfusunun yüzde 70-75’inin aşılanmış olması gerektiğine dikkat çeken Gintsburg, “Bunun için elbette söz konusu aşının Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesi, aşılanmanın da zorunlu olması gerekiyor” diye konuştu.
Halkın bu konuda bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çeken Gintsburg, “Bunun bir daha yaşanmaması için çocuklara, aynı ebeveynleri gibi aşı olmaları gerektiği öğretilmeli. Dolayısıyla posterlerde, ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması, ‘merhaba’ ve ‘güle güle’ denmesi gerektiği öğretildiği gibi bu da öğretilmeli” ifadelerini kullandı.

Kremlin: Kovid-19 aşılanmasının zorunlu hale getirilmesi konusunda herhangi bir karar alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, koronavirüse karşı aşılanmanın federal düzeyde zorunlu hale getirilmesi konusunda şimdilik herhangi bir kararın alınmadığını duyurdu.
Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg’un aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını hatırlatan ve St. Petersburg’da Kovid-19’la mücadele önlemi olarak yaşlı vatandaşlara aşılanma zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken gazeteciler, Peskov’a böyle bir kararın Rusya geneli için alınıp alınamayacağını sordu.
Bu soru üzerine Peskov, “Şimdiye kadar federal düzeyde bu konuda herhangi bir karar alınmadı” vurgusunu yaptı.
Peskov ayrıca salgının bitmesinden sonra QR kodlarını koruma olasılığının değerlendirilmediğini de sözlerine ekledi.

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında yeni rekor

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının bin 239 olduğunu duyurdu. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı. Böylelikle Rusya’da pandeminin başından bu yana can kaybı sayısı 250 bin 454’e yükseldi.
Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 38 bin 58 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 8 milyon 911 bin 713’e yükseldiği belirtildi.
En fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 927), St. Petersburg’da (2 bin 942), Moskova bölgesinde (2 bin 649), Samara bölgesinde (bin 785) ve Kırım’da (811) saptandığı kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 34 bin 565 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 654 bin 161 olduğu vurgulandı.

Rusya - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: İzin günleri Kovid-19’la ilgili durumu tersine çevirdi
Dün, 20:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:15ABD’de üç yetişkinden biri, Facebook’un topluma zarar verdiğini düşünüyor
20:15Son 24 saatte 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
20:11Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:10Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
20:07Rusya Savunma Bakanlığı: NATO uçaklarının Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinde artış görülüyor
20:00Putin: Yeni devlet silahlanma programında yapay zeka, hipersonik ve robotik sistemlere odaklanılmalı
19:58Rusya: Afganistan’da 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor
19:50Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
19:38TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil
19:36Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti
19:31Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği anlaşmaları yapıldı
19:26Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz
19:23TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz
19:22Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
19:17Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı
19:16Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
19:04Atatürk'ü yüzerek andılar
18:58Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış: 'Bütün dünya duyacak'
18:53Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rus pasaportu aldı
18:50Almanya’nın Bavyera eyaleti OHAL ilan etti