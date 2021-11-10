https://tr.sputniknews.com/20211110/sputnik-vnin-gelistiricisi-gintsburgdan-asilanmanin-zorunlu-hale-getirilmesi-cagrisi-1050672128.html

Sputnik V’nin geliştiricisi Gintsburg’dan aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısı

Sputnik V’nin geliştiricisi Gintsburg’dan aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısı

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T18:48+0300

2021-11-10T18:48+0300

2021-11-10T18:48+0300

koronavirüs

zorunlu aşı

kovid-19

rusya’da koronavirüs salgını

aleksandr gintsburg

sputnik v

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Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Gintsburg, koronavirüs salgınına karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.Kovid-19’un yenilmesi için Rusya nüfusunun yüzde 70-75’inin aşılanmış olması gerektiğine dikkat çeken Gintsburg, “Bunun için elbette söz konusu aşının Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesi, aşılanmanın da zorunlu olması gerekiyor” diye konuştu.Halkın bu konuda bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çeken Gintsburg, “Bunun bir daha yaşanmaması için çocuklara, aynı ebeveynleri gibi aşı olmaları gerektiği öğretilmeli. Dolayısıyla posterlerde, ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması, ‘merhaba’ ve ‘güle güle’ denmesi gerektiği öğretildiği gibi bu da öğretilmeli” ifadelerini kullandı.Kremlin: Kovid-19 aşılanmasının zorunlu hale getirilmesi konusunda herhangi bir karar alınmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, koronavirüse karşı aşılanmanın federal düzeyde zorunlu hale getirilmesi konusunda şimdilik herhangi bir kararın alınmadığını duyurdu.Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg’un aşılanmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını hatırlatan ve St. Petersburg’da Kovid-19’la mücadele önlemi olarak yaşlı vatandaşlara aşılanma zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken gazeteciler, Peskov’a böyle bir kararın Rusya geneli için alınıp alınamayacağını sordu.Bu soru üzerine Peskov, “Şimdiye kadar federal düzeyde bu konuda herhangi bir karar alınmadı” vurgusunu yaptı.Peskov ayrıca salgının bitmesinden sonra QR kodlarını koruma olasılığının değerlendirilmediğini de sözlerine ekledi.Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarında yeni rekorRusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının bin 239 olduğunu duyurdu. Bu, pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı. Böylelikle Rusya’da pandeminin başından bu yana can kaybı sayısı 250 bin 454’e yükseldi.Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 38 bin 58 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 8 milyon 911 bin 713’e yükseldiği belirtildi.En fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 927), St. Petersburg’da (2 bin 942), Moskova bölgesinde (2 bin 649), Samara bölgesinde (bin 785) ve Kırım’da (811) saptandığı kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 34 bin 565 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 654 bin 161 olduğu vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/rusya-saglik-bakani-murasko-izin-gunleri-kovid-19la-ilgili-durumu-tersine-cevirdi-1050636055.html

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zorunlu aşı, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, aleksandr gintsburg, sputnik v