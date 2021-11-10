‘Suriye’nin elindeki Rus hava savunma sistemleri İsrail’in 6 füzesini imha etti’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-15 taktik savaş uçağı, Suriye’nin devlet sınırını Lübnan’ın kuzeyi yönünden ihlal ederek 8 adet güdümlü füzeyle Suriye hükümet güçlerinin Humus bölgesindeki lojistik tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri 6 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.Kulit, saldırı sonucu 2 Suriyeli askerin yaralandığını ve küçük maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail’in 6 füzesini imha ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-15 taktik savaş uçağı, Suriye’nin devlet sınırını Lübnan’ın kuzeyi yönünden ihlal ederek 8 adet güdümlü füzeyle Suriye hükümet güçlerinin Humus bölgesindeki lojistik tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri 6 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
Kulit, saldırı sonucu 2 Suriyeli askerin yaralandığını ve küçük maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.