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‘Suriye’nin elindeki Rus hava savunma sistemleri İsrail’in 6 füzesini imha etti’
‘Suriye’nin elindeki Rus hava savunma sistemleri İsrail’in 6 füzesini imha etti’
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T00:29+0300
2021-11-10T00:29+0300
savunma
suriye
hava savunma
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-15 taktik savaş uçağı, Suriye’nin devlet sınırını Lübnan’ın kuzeyi yönünden ihlal ederek 8 adet güdümlü füzeyle Suriye hükümet güçlerinin Humus bölgesindeki lojistik tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri 6 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.Kulit, saldırı sonucu 2 Suriyeli askerin yaralandığını ve küçük maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusya-israil-suriyeye-hava-saldirisi-duzenledi-1050462724.html
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suriye, hava savunma

‘Suriye’nin elindeki Rus hava savunma sistemleri İsrail’in 6 füzesini imha etti’

00:29 10.11.2021
© Sputnik / CC BY-SA 3.0 / Srđan Popović / S-125 Neva air defense systemSuriye hava savunma sistemleri
Suriye hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / CC BY-SA 3.0 / Srđan Popović / S-125 Neva air defense system
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail’in 6 füzesini imha ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’nin 6 adet F-15 taktik savaş uçağı, Suriye’nin devlet sınırını Lübnan’ın kuzeyi yönünden ihlal ederek 8 adet güdümlü füzeyle Suriye hükümet güçlerinin Humus bölgesindeki lojistik tesislerine saldırı gerçekleştirdi. Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri 6 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
Kulit, saldırı sonucu 2 Suriyeli askerin yaralandığını ve küçük maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
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