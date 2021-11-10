https://tr.sputniknews.com/20211110/taliban-afgan-ordusuna-150-bin-personel-alacak-1050679773.html
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:18+0300
2021-11-10T23:18+0300
2021-11-10T23:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
ordu
asker
terör
savaş
personel
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Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211106/almanya-taliban-ile-diplomatlarini-yeniden-afganistana-gonderme-konusunda-muzakere-edecek-1050547837.html
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afganistan, taliban, ordu, asker, terör, savaş, personel
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.
Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.
Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.
Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.