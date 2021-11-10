Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/taliban-afgan-ordusuna-150-bin-personel-alacak-1050679773.html
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:18+0300
2021-11-10T23:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
ordu
asker
terör
savaş
personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049392942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a3b20b27281b9933741d91faf55f88.jpg
Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211106/almanya-taliban-ile-diplomatlarini-yeniden-afganistana-gonderme-konusunda-muzakere-edecek-1050547837.html
afganistan
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049392942_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_03c804b61b80133f0f63a373afa4628c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, ordu, asker, terör, savaş, personel

Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

23:18 10.11.2021
© REUTERS / West Asia News AgencyTaliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü
Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
Abone ol
Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.
Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.
Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.
Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
'Almanya, Taliban ile diplomatlarını yeniden Afganistan'a gönderme konusunda müzakere yürütecek'
6 Kasım, 21:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:44Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
00:35Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı
00:34Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
00:20Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir
00:03Roman vatandaşlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti
00:01Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
00:00Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü
DünBM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
DünDSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir
DünCHP'li Aydoğan: Bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır
DünPentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı
DünUkrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
DünTürkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Dünİlber Ortaylı: Atatürk, hep arıyoruz onu, bu eğitim düzeyi ve kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz
DünTaliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
DünLevent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi
DünTSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
DünEndonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
DünTBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
DünGöç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı