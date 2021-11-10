https://tr.sputniknews.com/20211110/tbmm-baskani-sentoptan-lutfu-turkkan-degerlendirmesi-bu-olayi-kimsenin-savunmasi-mumkun-degil-1050673961.html

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bu olayı kimsenin savunması... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T19:38+0300

2021-11-10T19:38+0300

2021-11-10T19:38+0300

politika

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akp

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lütfü türkkan

iyi parti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.Şentop, heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla, bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin benzerinin geçmişte benzeri, bir örneği yok" diye konuştu.Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınların yapılan küfürler hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211109/lutfu-turkkan-hakkinda-suc-duyurusu-1050635575.html

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tbmm, şehit, mustafa şentop, meclis, akp, açıklama, lütfü türkkan, iyi parti