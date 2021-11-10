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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bu olayı kimsenin savunması... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:38+0300
2021-11-10T19:38+0300
politika
tbmm
şehit
mustafa şentop
meclis
akp
açıklama
lütfü türkkan
iyi parti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.Şentop, heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla, bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin benzerinin geçmişte benzeri, bir örneği yok" diye konuştu.Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınların yapılan küfürler hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/lutfu-turkkan-hakkinda-suc-duyurusu-1050635575.html
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tbmm, şehit, mustafa şentop, meclis, akp, açıklama, lütfü türkkan, iyi parti

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil

19:38 10.11.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz" dedi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Şentop, heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla, bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin benzerinin geçmişte benzeri, bir örneği yok" diye konuştu.
Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınların yapılan küfürler hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." diye konuştu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
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