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https://tr.sputniknews.com/20211110/tbmm-genel-kurulunda-lutfu-turkkan-tartismasi-1050679215.html
TBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
İYİ Partili Türkkan'ın Bingöl'de kendilerine tepki gösteren kişiye hakaret etmesi nedeniyle grup başkanvekilleri AK Partili Akbaşoğlu, İYİ Partili Dervişoğlu... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:54+0300
2021-11-10T22:54+0300
türkiye
ak parti
chp
tbmm
engin altay
tbmm genel kurulu
lütfü türkkan
iyi parti
muhammet emin akbaşoğlu
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TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Atatürk başta olmak üzere bütün İstiklal Harbi kahramanlarını saygı ve şükranla andı.İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfrettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, hiç kimsenin bir şehit yakınana yaklaşarak küfür edemeyeceğini vurguladı.Akbaşoğlu: Genel Başkanın bu tavrı toplumu sukutuhayale uğratmıştırAkbaşoğlu, "Dün Genel Başkanınız Lütfü Türkkan'a sahip çıkmadı mı? Lütfü Türkkan, Bingöl'de zaten olay yerinden uzaklaştırılmış bir şehit yakınının boğazına hınçla sarılarak küfür etti. Bu asla kabul edilemez. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bu olayı 'olgunluk' olarak değerlendirerek tavrını ortaya koydu. Genel Başkanın bu tavrı toplumu sukutuhayale uğratmıştır" diye konuştu.Şehitlik ve gaziliğin milletin en yüce değerlerinden olduğunu belirten Akbaşoğlu, "'Din millet, vatan, ırz ve namusumuz uğruna vücudumuz paramparça olsa da emperyalist ve siyonistlerin maşaları, terör örgütleri ve yardakçıları tarafından vatanımızın parçalanmasına asla müsaade etmeyiz' diyen Bingöllü şehidimiz İsa Gürmen'i de bütün şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ve gazilerimize, onların namuslarına uzanan dilleri ve elleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.Dervişoğlu: Üç beş oyluk alana hitap edeceksiniz diye Türkiye'nin değerleriyle oynuyorsunuzİYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle andı.Ülkeyi il il gezdiklerini dile getiren ve gittikleri yerlerde provokasyonlarla karşılaştıklarını iddia eden Dervişoğlu, "Ülkeyi önce sosyal medya şimdi de TBMM üzerinden bir savaş alanına çevirmek istiyorsunuz. Bu kısır tartışmalarla hangi değerleri aşağıya çektiğinizi anlamanız lazım. Üç beş oyluk alana hitap edeceksiniz diye Türkiye'nin değerleriyle oynuyorsunuz" diye konuştu.Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatadan dolayı özür dilediğini, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüldüklerini dile getirdi.Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce şehit ailelerine yönelik bazı ifadeler kullandığını ve bundan dolayı mahkemede tazminat ödediğini söyledi.Altay: Erdoğan şehide 'kelle' dedi. Milletten özür diledi mi?CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 10 Kasım dolayısıyla Meclisin kurucusu ve ilk Başkanı, TBMM ordularının başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı ile CHP'nin ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını ifade etti.Lütfü Türkkan ile ilgili tartışmalara değinen Altay ise "Siyasetçinin başına yol kazası gelir. Sayın Erdoğan şehide 'kelle' dedi. Milletten özür diledi mi? 'Tayyip Bey'e yakışmadı' diyen biriniz oldu mu? AK Parti'li milletvekili, kahraman polisimize hakaret etti. Kınadınız mı? Eleştirdiniz mi? Bir mevkidaşınızın başına yol kazazı gelmiş, görevinden istifa etmiş. Milletten ve zor duruma soktuğu partisinden de özür dilemiş. Siz, mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.Akçay, 8 Kasım 2021 tarihinin Karabağ'ın Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Azerbaycan'ın büyük mücadeleler vererek zaferini perçinlediğini kaydetti. Akçay, Zengezur koridorunun açılması için Ermenistan'ın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin devam edeceğini söyledi.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Oluç herkesin ortak hedefinin, demokratik cumhuriyet hedefinin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.Genel Kurulda tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, böyle bir olayın her siyasetçinin başına gelebileceğini belirterek, "Birbirimizi korumak ve kollamak zorundayız. Hatadır, herkes kabul ediyor, özür diliyor ama bunu abartmak, gündemde tutmak hem çalışmalarımızı engeller hem de saygımızı zedeler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/tbmm-baskani-sentoptan-lutfu-turkkan-degerlendirmesi-bu-olayi-kimsenin-savunmasi-mumkun-degil-1050673961.html
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ak parti, chp, tbmm, engin altay, tbmm genel kurulu, lütfü türkkan, iyi parti, muhammet emin akbaşoğlu

TBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması

22:54 10.11.2021
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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İYİ Partili Türkkan'ın Bingöl'de kendilerine tepki gösteren kişiye hakaret etmesi nedeniyle grup başkanvekilleri AK Partili Akbaşoğlu, İYİ Partili Dervişoğlu ve CHP'li Altay arasında tartışma çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Atatürk başta olmak üzere bütün İstiklal Harbi kahramanlarını saygı ve şükranla andı.
İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfrettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, hiç kimsenin bir şehit yakınana yaklaşarak küfür edemeyeceğini vurguladı.

Akbaşoğlu: Genel Başkanın bu tavrı toplumu sukutuhayale uğratmıştır

Akbaşoğlu, "Dün Genel Başkanınız Lütfü Türkkan'a sahip çıkmadı mı? Lütfü Türkkan, Bingöl'de zaten olay yerinden uzaklaştırılmış bir şehit yakınının boğazına hınçla sarılarak küfür etti. Bu asla kabul edilemez. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bu olayı 'olgunluk' olarak değerlendirerek tavrını ortaya koydu. Genel Başkanın bu tavrı toplumu sukutuhayale uğratmıştır" diye konuştu.
Şehitlik ve gaziliğin milletin en yüce değerlerinden olduğunu belirten Akbaşoğlu, "'Din millet, vatan, ırz ve namusumuz uğruna vücudumuz paramparça olsa da emperyalist ve siyonistlerin maşaları, terör örgütleri ve yardakçıları tarafından vatanımızın parçalanmasına asla müsaade etmeyiz' diyen Bingöllü şehidimiz İsa Gürmen'i de bütün şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ve gazilerimize, onların namuslarına uzanan dilleri ve elleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu: Üç beş oyluk alana hitap edeceksiniz diye Türkiye'nin değerleriyle oynuyorsunuz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle andı.
Ülkeyi il il gezdiklerini dile getiren ve gittikleri yerlerde provokasyonlarla karşılaştıklarını iddia eden Dervişoğlu, "Ülkeyi önce sosyal medya şimdi de TBMM üzerinden bir savaş alanına çevirmek istiyorsunuz. Bu kısır tartışmalarla hangi değerleri aşağıya çektiğinizi anlamanız lazım. Üç beş oyluk alana hitap edeceksiniz diye Türkiye'nin değerleriyle oynuyorsunuz" diye konuştu.
Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatadan dolayı özür dilediğini, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüldüklerini dile getirdi.
Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce şehit ailelerine yönelik bazı ifadeler kullandığını ve bundan dolayı mahkemede tazminat ödediğini söyledi.

Altay: Erdoğan şehide 'kelle' dedi. Milletten özür diledi mi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 10 Kasım dolayısıyla Meclisin kurucusu ve ilk Başkanı, TBMM ordularının başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı ile CHP'nin ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Lütfü Türkkan ile ilgili tartışmalara değinen Altay ise "Siyasetçinin başına yol kazası gelir. Sayın Erdoğan şehide 'kelle' dedi. Milletten özür diledi mi? 'Tayyip Bey'e yakışmadı' diyen biriniz oldu mu? AK Parti'li milletvekili, kahraman polisimize hakaret etti. Kınadınız mı? Eleştirdiniz mi? Bir mevkidaşınızın başına yol kazazı gelmiş, görevinden istifa etmiş. Milletten ve zor duruma soktuğu partisinden de özür dilemiş. Siz, mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Atatürk ve arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Akçay, 8 Kasım 2021 tarihinin Karabağ'ın Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Azerbaycan'ın büyük mücadeleler vererek zaferini perçinlediğini kaydetti. Akçay, Zengezur koridorunun açılması için Ermenistan'ın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin devam edeceğini söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Oluç herkesin ortak hedefinin, demokratik cumhuriyet hedefinin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.
Genel Kurulda tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, böyle bir olayın her siyasetçinin başına gelebileceğini belirterek, "Birbirimizi korumak ve kollamak zorundayız. Hatadır, herkes kabul ediyor, özür diliyor ama bunu abartmak, gündemde tutmak hem çalışmalarımızı engeller hem de saygımızı zedeler" dedi.
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
POLİTİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil
19:38
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