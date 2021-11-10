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https://tr.sputniknews.com/20211110/timsahin-agzindan-cebindeki-bicakla-kurtuldu-1050651900.html
Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu
Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, timsahın ağzından cebindeki bıçak sayesinde kurtuldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:59+0300
2021-11-10T10:59+0300
2021-11-10T10:59+0300
yaşam
avustralya
saldırı
queensland
timsah
bıçak
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde 60 yaşında ismi paylaşılmayan bir kişi, McIvoy nehri yanındaki evinde balık tutarken bir timsah tarafından saldırıya uğradı.Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu, saldırının, adamın tam olta atmak üzereyken başladığını belirtti.Timsah, adamı ayağından yakalayarak nehre doğru sürüklemeye başladı.Bu sırada bir ağaç dalına tutunmaya çalışan adam, nehre doğru çekilmeye devam etti.Sonrasında ise adam, cebindeki bıçağı çıkarıp timsaha saplama başladı ve hayvan öldü.Adam, sonra arabasıyla hastaneye gitti.Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda oluşan yaraların timsah saldırısını doğruladığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211019/endonezyada-dev-timsah-8-yasindaki-kiz-cocugunu-tek-hamlede-yuttu-1049984197.html
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avustralya, saldırı, queensland, timsah, bıçak
Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, timsahın ağzından cebindeki bıçak sayesinde kurtuldu.
Avustralya'nın
Queensland eyaletinde 60 yaşında ismi paylaşılmayan bir kişi, McIvoy nehri yanındaki evinde balık tutarken bir timsah tarafından saldırıya uğradı.
Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu, saldırının, adamın tam olta atmak üzereyken başladığını belirtti.
Timsah, adamı ayağından yakalayarak nehre doğru sürüklemeye başladı.
Bu sırada bir ağaç dalına tutunmaya çalışan adam, nehre doğru çekilmeye devam etti.
Sonrasında ise adam, cebindeki bıçağı çıkarıp timsaha saplama başladı ve hayvan öldü.
Adam, sonra arabasıyla hastaneye gitti.
Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda oluşan yaraların timsah saldırısını doğruladığı kaydedildi.