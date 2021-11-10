https://tr.sputniknews.com/20211110/timsahin-agzindan-cebindeki-bicakla-kurtuldu-1050651900.html

Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu

Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir adam, timsahın ağzından cebindeki bıçak sayesinde kurtuldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T10:59+0300

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yaşam

avustralya

saldırı

queensland

timsah

bıçak

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde 60 yaşında ismi paylaşılmayan bir kişi, McIvoy nehri yanındaki evinde balık tutarken bir timsah tarafından saldırıya uğradı.Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu, saldırının, adamın tam olta atmak üzereyken başladığını belirtti.Timsah, adamı ayağından yakalayarak nehre doğru sürüklemeye başladı.Bu sırada bir ağaç dalına tutunmaya çalışan adam, nehre doğru çekilmeye devam etti.Sonrasında ise adam, cebindeki bıçağı çıkarıp timsaha saplama başladı ve hayvan öldü.Adam, sonra arabasıyla hastaneye gitti.Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda oluşan yaraların timsah saldırısını doğruladığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211019/endonezyada-dev-timsah-8-yasindaki-kiz-cocugunu-tek-hamlede-yuttu-1049984197.html

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avustralya, saldırı, queensland, timsah, bıçak