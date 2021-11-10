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Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Türkiye Espor Federasyonu, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla bir anma... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:25+0300
2021-11-10T23:25+0300
türkiye
atatürk
10 kasım
türkiye espor federasyonu
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Türkiye Espor Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında farklı oyunlardan görüntülerle hazırladığı bir anma videosu paylaştı.Videoda, 10 Kasım saat 9.05’te gerçekleştirilen saygı duruşu GTA V, PUBG, Rocket League, Assassin’s Creed ve daha birçok oyunla gösterildi.Paylaşımda, "Saat dokuzu beş geçe dünyalar durdu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine de yer verildi.Video, Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portresiyle sona erdi.
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atatürk, 10 kasım, türkiye espor federasyonu

Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu

23:25 10.11.2021
© Twitter Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Türkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Twitter
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Türkiye Espor Federasyonu, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla bir anma videosu paylaştı.
Türkiye Espor Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında farklı oyunlardan görüntülerle hazırladığı bir anma videosu paylaştı.
Videoda, 10 Kasım saat 9.05’te gerçekleştirilen saygı duruşu GTA V, PUBG, Rocket League, Assassin’s Creed ve daha birçok oyunla gösterildi.
Paylaşımda, "Saat dokuzu beş geçe dünyalar durdu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine de yer verildi.
Video, Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portresiyle sona erdi.
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