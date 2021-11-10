https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-genelinde-soguk-ve-yagisli-hava-etkisini-surdurecek-1050647281.html
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettiriyor. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T07:52+0300
2021-11-10T07:52+0300
2021-11-10T07:51+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji
şiddetli yağış
sağanak
doğu karadeniz
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg
Hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşerken, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, yüksek kesimler ise kar yağışlı. Yağışların Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr da etkili olacak.Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ddeec905299d6f861ee28d85a2201bbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağanak yağış, meteoroloji, şiddetli yağış, sağanak, doğu karadeniz, sağanak yağış uyarısı
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettiriyor.
Hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşerken, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, yüksek kesimler ise kar yağışlı. Yağışların Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr da etkili olacak.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.