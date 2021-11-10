https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-ile-cezayir-arasinda-is-birligi-anlasmalari-yapildi-1050673662.html

Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği anlaşmaları yapıldı

Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği anlaşmaları yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma yapıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T19:31+0300

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enerji

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Bakan Dönmez ile Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantı'sının ardından protokol ve anlaşmaların imza törenine katıldı.İki ülke arasında yapılan 6 anlaşmadan ilki başkent Cezayir'de iki bakanın katılımıyla imzalandı.İmza töreninde konuşan Arkab, iki ülke arasında veterinerlik alanında yapılan iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirtti.Arkab, diğer 5 anlaşmanın da tamamlanmak üzere olduğunu ve iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlığındaki üst düzey İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında imzalanacağını aktardı.Cezayirli Bakan, söz konusu toplantının tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.Diğer anlaşmaların da tüketiciyi koruma, iş, istihdam, sosyal güvenlik, çevre ve iki ülke arasında ticaret odası kurulması gibi alanları kapsadığı öğrenildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısına katılmak üzere geldiği Cezayir'de mevkidaşı Arkab ile temaslarda bulunmuştu.Dönmez, Cezayirli bakanla düzenlediği basın toplantısında "Mevkidaşım ile detaylı bir görüşmemiz oldu. Yeni iş birliği alanlarını ve muhtemel fırsatları değerlendirdik. Bu temasların sonuçlarını çok kısa bir süre içinde göreceğiz inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-cezayir-ile-lng-gorusmeleri-olumlu-seyrediyor-1050669163.html

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türkiye, cezayir, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, anlaşma, enerji