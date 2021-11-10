https://tr.sputniknews.com/20211110/tusas-genel-muduru-temel-kotil-milli-muharip-ucak-2022de-bitecek-1050678582.html

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T22:31+0300

2021-11-10T22:31+0300

2021-11-10T22:43+0300

savunma

temel kotil

yerli uçak

milli muharip uçak (mmu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1044021032_0:162:1638:1083_1920x0_80_0_0_8387df168bd2a8d9b0da3d21dddfefaa.jpg

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı. 'Motor gücü F-35'ten 1.5 kat daha güçlü'"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.Yerli uçak teknolojisinin 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kotil, "F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar" dedi.Uçağın teknik özelliklerini anlatan Kotil, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir" dedi.Projede 4 bin mühendisin görev aldığını belirten Kotil, "4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız. Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık" diye konuştu.F-16 ile karşılaştırılmasıF-16 ile Milli Muharip Uçak'ın özelliklerini karşılaştıran Kotil şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

temel kotil, yerli uçak, milli muharip uçak (mmu)