Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211110/tusas-genel-muduru-temel-kotil-milli-muharip-ucak-2022de-bitecek-1050678582.html
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:31+0300
2021-11-10T22:43+0300
savunma
temel kotil
yerli uçak
milli muharip uçak (mmu)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1044021032_0:162:1638:1083_1920x0_80_0_0_8387df168bd2a8d9b0da3d21dddfefaa.jpg
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı. 'Motor gücü F-35'ten 1.5 kat daha güçlü'"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.Yerli uçak teknolojisinin 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kotil, "F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar" dedi.Uçağın teknik özelliklerini anlatan Kotil, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir" dedi.Projede 4 bin mühendisin görev aldığını belirten Kotil, "4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız. Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık" diye konuştu.F-16 ile karşılaştırılmasıF-16 ile Milli Muharip Uçak'ın özelliklerini karşılaştıran Kotil şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1044021032_0:8:1638:1237_1920x0_80_0_0_23590b6d2f6b7d9f6cc42ac916d55096.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temel kotil, yerli uçak, milli muharip uçak (mmu)

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

22:31 10.11.2021 (güncellendi: 22:43 10.11.2021)
© TUSAŞMilli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© TUSAŞ
Abone ol
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2022'de biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.
Kotil, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı.

'Motor gücü F-35'ten 1.5 kat daha güçlü'

"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olduğunu vurguladı.
Yerli uçak teknolojisinin 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kotil, "F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar" dedi.
Uçağın teknik özelliklerini anlatan Kotil, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça. Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir" dedi.
Projede 4 bin mühendisin görev aldığını belirten Kotil, "4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız. Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık" diye konuştu.

F-16 ile karşılaştırılması

F-16 ile Milli Muharip Uçak'ın özelliklerini karşılaştıran Kotil şöyle konuştu:
"F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:18İlber Ortaylı: Atatürk, hep arıyoruz onu, bu eğitim düzeyi ve kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz
23:18Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
23:10Levent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi
23:09TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
23:00Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
22:54TBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
22:46Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı
22:39İBB Meclisi'nden belediyenin taşınmaz satış taleplerine onay
22:31TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
22:29Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
22:28ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı
22:17Marmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
22:13ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Küresel Kovid-19 Merkezi kurulacak
22:10Putin ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
22:07Katar’da çalışıp maaşlarını alamayan Türk işçiler: Bize yardım eli uzatacak birilerini arıyoruz
22:01Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti
21:53Dışişleri Bakanlığı’ndan Polonya’ya göçmen tepkisi
21:40AB Komisyonu Başkanı: Belarus’a karşı yaptırımlar genişletilecek
21:38'Putin ve Biden bu yıl çevrimiçi, 2022’de yüz yüze görüşecek’
21:34Van Gölü kıyısından 40 ton çöp toplandı