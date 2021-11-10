https://tr.sputniknews.com/20211110/tusas-genel-muduru-temel-kotil-su-anda-avrupadaki-ikinci-onemli-ruzgar-tunelini-yapiyoruz-1050673415.html

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz. İnşallah 2022’nin sonunda çalışmaya başlayacak. Avrupa'nın en önemli rüzgar... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T19:23+0300

2021-11-10T19:23+0300

2021-11-10T19:23+0300

ekonomi

savunma bakanlığı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

tusaş

saha expo

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Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşiyor.Fuar kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin yaptığı 'Savunma Sanayinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası' panelinde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, özgün ürünler geliştirdikleri için yaptıkları her projenin Ar-Ge olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.Şirketlerinde Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerinin altını çizen Kotil, "Şirketimizde 3 bin 40 Ar-Ge mühendisimiz çalışıyor. 2020'de 2,6 milyar TL'lik özgün Ar-Ge yaptık. Şirketin toplam bütçesinin yüzde 40'ı Ar-Ge’ye gidiyor. Son beş yılda 7 bin kişi işe aldık. Bunun da aşağı yukarı 5 bini mühendislerden oluşuyor. Bu kişiler içinde de 3 bin 400'ü Ar-Ge işi ile uğraşıyorlar." ifadelerini kullandı.Şirkette başladığı ilk yıllarda altyapı projelerine ağırlık verdiklerine değinen Kotil, "Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz. İnşallah 2022’nin sonunda çalışmaya başlayacak. Avrupa'nın en önemli rüzgar tüneli Hollanda-Almanya yapımı tüneldir. Şimdi diğeri de Ankara'daki Akıncı tüneli oluyor." diye konuştu.

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savunma bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, tusaş, saha expo