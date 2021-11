'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'

“Bölgede Rusya’yı da içine çekecek, provoke edecek nitelikteki savaş ihtimali her zaman vardı. Bu ihtimal en yüksek mertebeden geçerli. Cephe hattında Donetsk'e ait bir hava topunu vuran Türkiye yapımı Bayraktar SİHA’nın saldırı emrini veren komutan dahil Ukrayna tarafının öngörmedikleri bir gelişme var. O da muazzam bir enerji krizi. Ukrayna’da ekonomik kriz, -her açıdan sosyal kriz yıllarca devam ediyordu, geometrik olarak derinleşiyordu- ama enerji krizinin eşi benzeri yok. Ukrayna’nın hemen hemen kömürü kalmadı. Eski Ukrayna’nın enerji maksatlı kömür rezervinin önemli kısmı Donbass’tan temin ediliyordu. Şimdi hatırı sayılır bir kısmı elinde değil. Doğal gazın önemli bir kısmı kesildi, Rusya’dan ve Avrupa’dan alamıyor. Nükleer santrallerin biri devre dışı, diğeri de yeterli kapasitede çalışamıyor. Soğuk iklimin yaşandığı 10 Kasım itibariyle hala merkezi ısıtma sistemi çalışmaya başlamadı. Aç ayı oynamaz misali ordu olarak her şeye hazır olabilirsiniz ancak doğru dürüst ısınıp beslenemezseniz savaşacak gücünüz olmaz. Başlasanız bile devamı gelmez. İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordularının Moskova önündeki duruşunu hatırladım. Tabii şu an Ukrayna’daki iklim o şartların uzağında. Ama ne olursa olsun eğer yakın ve orta vadede Donbass merkezli topyekun bir savaş patlamayacaksa bunun kaçınılmazlığını engelleyen nedenlerden biri de Ukrayna’nın dondurucu soğuklarla boğuşması olur."