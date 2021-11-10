https://tr.sputniknews.com/20211110/ukrayna-devletinde-neonazi-yapilarin-etkisi-belliydi-degisen-rusyanin-artik-bunu-dile-getirmesi-1050721060.html

'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'

'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'

Okay Deprem’e göre, Ukrayna ordusu Minsk anlaşmasının hayati maddelerini geçersiz kılıyor. Deprem, Moskova'nın Ukrayna devletinde etkili neonazi Banderist... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T23:10+0300

2021-11-10T23:10+0300

2021-11-12T11:41+0300

eksen

minsk

vladimir putin

donbass

ukrayna

viktor medvedçuk

okay deprem

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050731086_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_13e7d6a8d631f58fb8ef4820a6c53b2a.jpg

'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi' 'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'

ABD yönetiminin Karadeniz'de tatbikatlar ve askeri yığınağı artırması eşliğinde Ukrayna yönetimine kalkan olan tutumu bölgede gerilimi tırmandırıyor. Minsk Anlaşmalarını uygulamamakta direnen Kiev yönetimi ülkenin güneydoğusundaki Donbass'ta ateşkes ihlallerini artırırken, Moskova, NATO ve ABD tatbikatlarının Donbass'ta 'askeri çözüme hazırlık çerçevesinde savaş planlarının incelenmesi' olarak yorumluyor.Etkileri Karadeniz'de hissedilen Ukrayna ve Donbass'taki gelişmeleri gazeteci ve yazar Okay Deprem ile konuştuk.‘Ukrayna ordusu Minsk anlaşmasının hayati maddelerini geçersiz kılıyor'Okay Deprem'e göre Donbass'taki gerilim Ukrayna ordusunun 'gri hat' diye anılan Minsk anlaşmalarının girilmesi yasaklanmış alana yönelik hamleleri yüzünden yükseliyor. Ukrayna ordusunun kuzey hattından güneye doğru ağır silah sevkıyatı da yaptığını belirten Deprem, Minsk anlaşmalarının hayati maddelerinin sahada geçerliliğini yitirdiğini belirtti:'Ukrayna muhalefete hiçbir şekilde faaliyet hakkı tanımıyor'Deprem'e göre Ukrayna yönetimi Moskova ile tek diyalog kapısı Medvedçuk'u da tutuklayarak Rusya yönetiminin muhatap alabileceği bir rejim olmaktan çıkmış vaziyette. Deprem, Kiev'in kendi içinde muhalefete hiçbir şekilde faaliyet hakkı, şansı tanımadığını söyledi:'Ukrayna’ya hakim derin devletin, neonazi yapıların etkinlikleri belliydi, değişen Moskova'nın bunu dile getirmesi'Okay Deprem'e göre, Kiev'deki derin devlete içkin neonazi Banderistlerin etkinliği zaten bilinirken, Moskova'nın daha önce ifadelendirmekten kaçındığı bu olguyu artık açıkça dile getirmeye başlaması dikkat çekici:'Lenin Meydanı'nı Bandera Meydanı yapmaktan söz edilir oldu'Ukrayna İçişleri Bakanı'nın Donetsk'in ele geçirilmesiyle merkezindeki Lenin Meydanı'nın ismini Bandera olarak değiştirecekleri çıkışı yapmasından, Sağ Sektör, Aydar, Donbass gönüllüleri gibi neonazi grupların aleni etkinlikllerine, Ukrayna'nın dört yanında cadde ve sokaklara Nazi ordusuyla işbirliği yapmışların isimlerinin konulmasına atıf yapan Deprem, tüm bu gelişmelerin Kremlin'in jargonunu güncellemesinde de etkili olduğunu vurguladı:‘Ukrayna’da eşi benzeri görülmemiş bir enerji krizi var’Deprem, Ukrayna ordusunun Donbass'a yönelik saldırgan askeri faaliyetlerine karşılık ülkede durumun parlak olmadığı görüşünde. Deprem özellikle kış aylarıyla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir enerji krizi yaşandığını belirtirken, bu durumda gaz sıkıntısının yanı sıra kömür madeni zengini Donbass'ın yitirilmiş olmasının da rol oynadığını belirtti. Deprem, en azından enerji krizinin olası çatışmaların önüne geçilmesini sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu:'Devleti yönetenler enerji krizini nasıl çözeceklerini bilmez halde'Deprem'e göre ABD askeri destek sunsa bile son tahlilde Ukrayna'nın enerji ihtiyacını ABD yahut NATO karşılamayacak. Kuzey Akım-2 ve TürkAkım'la birlikte Ukrayna'nın transit özelliğini yitirdiğini belirten Deprem, devleti yönetenlerin bu krizi nasıl çözeceklerini bilmediklerini dile getirdi:

minsk

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

minsk, vladimir putin, donbass, ukrayna, viktor medvedçuk, okay deprem, enerji, аудио