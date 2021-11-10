https://tr.sputniknews.com/20211110/ukrayna-siginmacilar-sinirimiza-gelirse-sert-mudahalede-bulunuruz-1050673537.html

Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz

Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy, sığınmacıların 'yapay olarak Ukrayna sınırına yönlendirilmesi' durumunda sert müdahalede bulunacaklarını söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T19:26+0300

2021-11-10T19:26+0300

2021-11-10T19:26+0300

dünya

polonya

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ukrayna

göçmen krizi

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Basın toplantısı düzenleyen Monastırskiy, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Ukrayna sınırına sıçraması olasılığı hakkında konuştu.Monastırskiy, "Böyle bir senaryonun Ukrayna sınırı için de mümkün olduğunu dışlamıyoruz. Bu nedenle Ukraynalı güvenlik güçlerinin yanıtı ve tepkisi yeteri kadar sert ve net olacak" dedi.Monastırskiy, mevcut tehdit nedeniyle sınır muhafızlarının sayısını iki katına çıkaracaklarının altını çizdi.Kara savunma birliklerinin en kısa sürede Belarus'a sınırı bölgelere intikal ettirileceğini belirten Monastırskiy, yasa dışı göçmenlerin Ukrayna topraklarına gelme olasılığına karşı tatbikat yapılacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

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polonya, belarus, ukrayna, göçmen krizi