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Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz
Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy, sığınmacıların 'yapay olarak Ukrayna sınırına yönlendirilmesi' durumunda sert müdahalede bulunacaklarını söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:26+0300
2021-11-10T19:26+0300
dünya
polonya
belarus
ukrayna
göçmen krizi
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Basın toplantısı düzenleyen Monastırskiy, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Ukrayna sınırına sıçraması olasılığı hakkında konuştu.Monastırskiy, "Böyle bir senaryonun Ukrayna sınırı için de mümkün olduğunu dışlamıyoruz. Bu nedenle Ukraynalı güvenlik güçlerinin yanıtı ve tepkisi yeteri kadar sert ve net olacak" dedi.Monastırskiy, mevcut tehdit nedeniyle sınır muhafızlarının sayısını iki katına çıkaracaklarının altını çizdi.Kara savunma birliklerinin en kısa sürede Belarus'a sınırı bölgelere intikal ettirileceğini belirten Monastırskiy, yasa dışı göçmenlerin Ukrayna topraklarına gelme olasılığına karşı tatbikat yapılacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
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polonya, belarus, ukrayna, göçmen krizi

Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz

19:26 10.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy, sığınmacıların 'yapay olarak Ukrayna sınırına yönlendirilmesi' durumunda sert müdahalede bulunacaklarını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Monastırskiy, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Ukrayna sınırına sıçraması olasılığı hakkında konuştu.

Monastırskiy, "Böyle bir senaryonun Ukrayna sınırı için de mümkün olduğunu dışlamıyoruz. Bu nedenle Ukraynalı güvenlik güçlerinin yanıtı ve tepkisi yeteri kadar sert ve net olacak" dedi.

Monastırskiy, mevcut tehdit nedeniyle sınır muhafızlarının sayısını iki katına çıkaracaklarının altını çizdi.

Kara savunma birliklerinin en kısa sürede Belarus'a sınırı bölgelere intikal ettirileceğini belirten Monastırskiy, yasa dışı göçmenlerin Ukrayna topraklarına gelme olasılığına karşı tatbikat yapılacağını kaydetti.

Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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