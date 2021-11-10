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https://tr.sputniknews.com/20211110/universite-hastanesi-30-yil-boyunca-tuvalet-suyunu-icme-suyu-diye-vermis-1050658360.html
Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi
Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi
Japonya'da Osaka Üniversitesi bünyesindeki bir hastanede 30 yıldır içme suyu olarak tuvalet suyu kullanıldığı ortaya çıktı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:28+0300
2021-11-10T13:41+0300
su
dünya
tuvalet
su arıtma tesisi
japonya
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Japonya'nın Suita kentindeki Osaka Üniversitesi hastanesine yapılan yeni arıtma tesisinin inşaatı sırasında yapılan incelemeler hastanenin kurulduğu günden beri yaklaşık 30 yıldır tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyu içme suyu olarak kullandığını ortaya çıkardı.Hastane kurulduğundan beri kimse fark etmemişHürriyet’in aktardığına göre, skandalın 1993'te hastane kurulduğu zaman bağlantı borularında yapılan bir hata nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkarken hastaneye yeni bir arıtma tesisi yapılana kadar sorunu kimsenin fark etmediği bildirildi.Yeni binanın yapımı sırasında yapılan incelemeler sonrası hastanede kullanılan suya dair soruşturma başlatıldığı açıklandı.120 muslukta kullanılıyorduSöz konusu su, el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlarda da dahil 120 muslukta kullanılıyordu. Hastane yayınladığı raporlarla haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini iddia etti.Rektör yardımcısı özür dilediOlayın basına yansıması üzerine hastane yetkilileri de boruları kontrol edeceklerini ve hatayı düzelteceklerini söylediler. Osaka Üniversitesi rektör yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında özür dileyerek su borularının düzenli olarak kontrol edeceğini belirtti.
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su, tuvalet, su arıtma tesisi, japonya

Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi

13:28 10.11.2021 (güncellendi: 13:41 10.11.2021)
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
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Japonya'da Osaka Üniversitesi bünyesindeki bir hastanede 30 yıldır içme suyu olarak tuvalet suyu kullanıldığı ortaya çıktı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani skandalın ortaya çıkması üzerine özür diledi.
Japonya'nın Suita kentindeki Osaka Üniversitesi hastanesine yapılan yeni arıtma tesisinin inşaatı sırasında yapılan incelemeler hastanenin kurulduğu günden beri yaklaşık 30 yıldır tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyu içme suyu olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Hastane kurulduğundan beri kimse fark etmemiş

Hürriyet’in aktardığına göre, skandalın 1993'te hastane kurulduğu zaman bağlantı borularında yapılan bir hata nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkarken hastaneye yeni bir arıtma tesisi yapılana kadar sorunu kimsenin fark etmediği bildirildi.
Yeni binanın yapımı sırasında yapılan incelemeler sonrası hastanede kullanılan suya dair soruşturma başlatıldığı açıklandı.

120 muslukta kullanılıyordu

Söz konusu su, el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlarda da dahil 120 muslukta kullanılıyordu. Hastane yayınladığı raporlarla haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini iddia etti.

Rektör yardımcısı özür diledi

Olayın basına yansıması üzerine hastane yetkilileri de boruları kontrol edeceklerini ve hatayı düzelteceklerini söylediler. Osaka Üniversitesi rektör yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında özür dileyerek su borularının düzenli olarak kontrol edeceğini belirtti.
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