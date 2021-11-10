Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rus pasaportu aldı

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile oğlu ile birlikte Rusya vatandaşlığına alınan Natalia Oreiro, Rusya’nın Arjantin Büyükelçiliği’nde bugün düzenlenen törenle Rus pasaportuna kavuştu.Rusya’nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Uruguaylı oyuncu ve şarkıcının pasaportunu bizzat teslim etti. Oreiro ise vatandaşlık yemin metnini Rusça ve İspanyolca okudu ve büyükelçiye Rusça teşekkür etti.Rusya lideri Vladimir Putin’in vatandaşlık kararnamesini ekim sonunda imzaladığı Oreiro, Rusya’ya bu ülkeyle ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtmişti.Uruguaylı oyuncu daha önce Rusya’da yaşamayı planlamadığını, fakat Rusların sevgisine şükran göstergesi olarak pasaport almaya çalıştığını açıklamıştı.Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı.Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan 'Vahşi Güzel' dizisinde, 'Milagros' ismiyle başrolde oynamıştı.
İki binli yılların başlarında Türkiye’de büyük ilgi gören Arjantin dizisi Vahşi Güzel'in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rus pasaportu aldı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile oğlu ile birlikte Rusya vatandaşlığına alınan Natalia Oreiro, Rusya’nın Arjantin Büyükelçiliği’nde bugün düzenlenen törenle Rus pasaportuna kavuştu.
Rusya’nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Uruguaylı oyuncu ve şarkıcının pasaportunu bizzat teslim etti. Oreiro ise vatandaşlık yemin metnini Rusça ve İspanyolca okudu ve büyükelçiye Rusça teşekkür etti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in vatandaşlık kararnamesini ekim sonunda imzaladığı Oreiro, Rusya’ya bu ülkeyle ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtmişti.
Uruguaylı oyuncu daha önce Rusya’da yaşamayı planlamadığını, fakat Rusların sevgisine şükran göstergesi olarak pasaport almaya çalıştığını açıklamıştı.
Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı.
Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.
Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan 'Vahşi Güzel' dizisinde, 'Milagros' ismiyle başrolde oynamıştı.