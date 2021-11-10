https://tr.sputniknews.com/20211110/vanda-473-kilo-600-gram-eroin-ele-gecirildi-1050643157.html

Van'da 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van'da 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 kilo 600 gram eroin, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 900 gram Afyon... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T01:40+0300

2021-11-10T01:40+0300

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türkiye

van

uyuşturucu

eroin

sentetik uyuşturucu

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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı.Narkotik köpekleri "Zeyna", "Zeus" ve "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

van

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van, uyuşturucu, eroin, sentetik uyuşturucu