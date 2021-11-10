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West Ham'de el değiştirmenin ayak sesleri: Yüzde 27 hissesi 'Çek Sfenksi' lakaplı milyardere satıldı
17:52 10.11.2021 (güncellendi: 18:25 10.11.2021)
Bir numaralı İngiliz futbol ligi Premier Lig'deki kulüpler Arapların başını çektiği zenginler için cazibe odağı haline gelirken, son olarak West Ham'in yüzde 27 hissesini Çek milyarder Daniel Kretinsky satın aldı. 46 yaşındaki Kretinsky'nin 150 milyon sterlinlik yatırımının gelecekte kulübün el değiştirmesi potansiyelini taşıdığı belirtildi.
Hafta sonunda evinde konuk ettiği Liverpool'u 3-2 yenerek yükselişini taçlandıran West Ham'in Premier Lig'in en büyük kulüpleri arasında yer alma çabasına koşut yüzde 27 hissesinin satılmasıyla değeri 700 milyon sterlini geçti.
Ligde 3. sıraya yükselen Londra kulübünün 2010'dan beri operasyonel ve ticari faaliyetlerini yöneten iş ortakları David Gold ile David Sullivan'dan hisseleri satın alan Çek milyarder Daniel Kretinsky, iş ortağı Pavel Horsky ile birlikte kulübün yönetim kurulunda yer alacak.
Czech billionaire Daniel Kretinsky completes purchase of minority stake in West Ham. #WHUFC https://t.co/DFqyyZiSwi— Roshane Thomas (@RoshaneSport) November 10, 2021
Taraftara selam
Süpermarket zinciri Sainsbury's ve posta servisi Royal Mail'in de hissedarı olan Kretinsky, West Ham anlaşmasıyla ilgili açıklamasında şu mesajları verdi:
"Ayrıntılı sürecin nihayet başarıyla sonuçlanmasından keyif duyuyorum. Futbola tutkunum. West Ham'in sıradışı tarihi ve geleneği kadar sadık ve tutkulu taraftar tabanını ve pek çok sosyal program ve girişimde oynadığı önemli esin verici rolü son derece takdir ediyorum, saygıyla karşılıyorum."
'Liverpool maçını izledim'
"Kulübün son yıllardaki gelişimi ve büyümesi herkesin görebileceği kadar aşikar ve ben de çok heyecan verici bir geleceğinin olduğuna inandığım şeyin parçası olmaktan çok mutluyum. David Moyes'in takımını izlemek için stadyuma gittim ve West Ham ailesinin parçası olmak için inanılmaz bir zamanda olduğumuzu biliyorum. Buradaki herkesin bu büyük kulübün gururlu geleneklerini geliştirmesine yardımcı olma fırsatına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."
Billionaire buys huge stake in West Ham in deal that could lead to takeoverhttps://t.co/KYuumttWwU pic.twitter.com/qtKS0rBnvn— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 10, 2021
Başkan Yardımcısı Karren Brady de yönetim kurulu olarak Daniel Kretinsky, Pavel Horsky ve 1890s holdings ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini açıkladı.
We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.— West Ham United (@WestHam) November 10, 2021
West Ham'in açıklamasında şu vurgu yapıldı:
"Anlaşma, kulübün sermaye yapısında uzun vadeli borcunun azaltılmasını ve oluşturulan fonları diğer kilit odak alanlarına yönlendirilmesini sürdürme kabiliyetini sağlayarak West Ham United'da son yıllarda kaydedilen olumlu ilerlemeyi sürdüren bir gelişmedir."
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Açıklamalar, gizemli yatırım tarzı nedeniyle 'Çek Sfenksi' lakabıyla anılan 46 yaşındaki Kretinsky'nin ileri bir tarihte West Ham'in çoğunluk hissesini alabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. West Ham'in Suudi kraliyeti liderliğindeki konsorsiyumun yakın zamanda Newcastle United için ödediğinin iki katından fazlasına denk gelen 650 milyon sterlinlik bir fiyatla en az bir yıldır piyasada olduğu biliniyordu.