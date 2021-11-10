https://tr.sputniknews.com/20211110/west-hamde-el-degistirmenin-ayak-sesleri-yuzde-27-hissesi-cek-sfenksi-lakapli-milyardere-satildi-1050669646.html

West Ham'de el değiştirmenin ayak sesleri: Yüzde 27 hissesi 'Çek Sfenksi' lakaplı milyardere satıldı

West Ham'de el değiştirmenin ayak sesleri: Yüzde 27 hissesi 'Çek Sfenksi' lakaplı milyardere satıldı

Bir numaralı İngiliz futbol ligi Premier Lig'deki kulüpler Arapların başını çektiği zenginler için cazibe odağı haline gelirken, son olarak West Ham'in yüzde... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:52+0300

2021-11-10T17:52+0300

2021-11-10T18:25+0300

spor

west ham united

west ham

premier lig

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Hafta sonunda evinde konuk ettiği Liverpool'u 3-2 yenerek yükselişini taçlandıran West Ham'in Premier Lig'in en büyük kulüpleri arasında yer alma çabasına koşut yüzde 27 hissesinin satılmasıyla değeri 700 milyon sterlini geçti.Ligde 3. sıraya yükselen Londra kulübünün 2010'dan beri operasyonel ve ticari faaliyetlerini yöneten iş ortakları David Gold ile David Sullivan'dan hisseleri satın alan Çek milyarder Daniel Kretinsky, iş ortağı Pavel Horsky ile birlikte kulübün yönetim kurulunda yer alacak.Taraftara selamSüpermarket zinciri Sainsbury's ve posta servisi Royal Mail'in de hissedarı olan Kretinsky, West Ham anlaşmasıyla ilgili açıklamasında şu mesajları verdi:"Ayrıntılı sürecin nihayet başarıyla sonuçlanmasından keyif duyuyorum. Futbola tutkunum. West Ham'in sıradışı tarihi ve geleneği kadar sadık ve tutkulu taraftar tabanını ve pek çok sosyal program ve girişimde oynadığı önemli esin verici rolü son derece takdir ediyorum, saygıyla karşılıyorum."'Liverpool maçını izledim'"Kulübün son yıllardaki gelişimi ve büyümesi herkesin görebileceği kadar aşikar ve ben de çok heyecan verici bir geleceğinin olduğuna inandığım şeyin parçası olmaktan çok mutluyum. David Moyes'in takımını izlemek için stadyuma gittim ve West Ham ailesinin parçası olmak için inanılmaz bir zamanda olduğumuzu biliyorum. Buradaki herkesin bu büyük kulübün gururlu geleneklerini geliştirmesine yardımcı olma fırsatına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."Başkan Yardımcısı Karren Brady de yönetim kurulu olarak Daniel Kretinsky, Pavel Horsky ve 1890s holdings ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini açıkladı. West Ham'in açıklamasında şu vurgu yapıldı:"Anlaşma, kulübün sermaye yapısında uzun vadeli borcunun azaltılmasını ve oluşturulan fonları diğer kilit odak alanlarına yönlendirilmesini sürdürme kabiliyetini sağlayarak West Ham United'da son yıllarda kaydedilen olumlu ilerlemeyi sürdüren bir gelişmedir."Açıklamalar, gizemli yatırım tarzı nedeniyle 'Çek Sfenksi' lakabıyla anılan 46 yaşındaki Kretinsky'nin ileri bir tarihte West Ham'in çoğunluk hissesini alabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. West Ham'in Suudi kraliyeti liderliğindeki konsorsiyumun yakın zamanda Newcastle United için ödediğinin iki katından fazlasına denk gelen 650 milyon sterlinlik bir fiyatla en az bir yıldır piyasada olduğu biliniyordu.

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