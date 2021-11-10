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Wozniak ile Jobs'ın tasarladığı ilk Apple bilgisayarı, açık artırmayla satışa çıkarıldı
Wozniak ile Jobs'ın tasarladığı ilk Apple bilgisayarı, açık artırmayla satışa çıkarıldı
Apple'ın kurucuları Steve Wozniak ile Steve Jobs'ın taslarladığı ilk bilgisayar, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:50+0300
2021-11-10T09:52+0300
yaşam
apple
kaliforniya
steve jobs
bilgisayar
steve wozniak
açık artırma
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Apple'ın kurucuları Steve Wozniak ile Steve Jobs'ın taslarladığı ilk bilgisayar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Monrovia kentinde bulunan John Moran Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarıldı.Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada cihazın şimdiye dek sadece 2 kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, cihazı ilk olarak bir üniversite profesörünün aldığı, onun da bunu bir üniversite öğrencisine sattığı kaydedildi.Fiyatı 400 bin dolara ulaştıBilgisayar, kullanım kılavuzları ve Apple yazılımlarıyla birlikte şimdiden 400 bin dolara ulaştı.Apple-1 uzmanı Corey Cohen, Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte, "Bu, eski elektronik ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için bir tür kutsal kâse" dedi.Cohen, "Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.Bilgisayarla birlikte satılan ahşap kasa, Apple-1 makinelerinin bilgisayarcı ByteShop tarafından eklendi.1976'da garajda tasarladılarJobs, Wozniak ve Ronald Wayne, bu cihazı 1 Nisan 1976'da Kaliforniya'daki bir garajda tasarlamıştı.Apple 1 üretiminin parasını karşılamak için Jobs, VW Microbus'unu, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara satmıştı.Dünyada ilk nesil bilgisayarın hala çalışabilen yaklaşık 20'sinin kaldığı düşünülüyor.Daha önce 2014 yılında da Apple'a ait birinci nesil bir bilgisayar, New York'ta yapılan bir müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/applein-kurucu-ortagi-wozniak-iphone-12-ve-13-arasindaki-farki-anlayamadim-1050413236.html
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apple, kaliforniya, steve jobs, bilgisayar, steve wozniak, açık artırma

Wozniak ile Jobs'ın tasarladığı ilk Apple bilgisayarı, açık artırmayla satışa çıkarıldı

09:50 10.11.2021 (güncellendi: 09:52 10.11.2021)
© EPA / TONY AVELARApple 1
Apple 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© EPA / TONY AVELAR
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Apple'ın kurucuları Steve Wozniak ile Steve Jobs'ın taslarladığı ilk bilgisayar, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı.
Apple'ın kurucuları Steve Wozniak ile Steve Jobs'ın taslarladığı ilk bilgisayar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Monrovia kentinde bulunan John Moran Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada cihazın şimdiye dek sadece 2 kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, cihazı ilk olarak bir üniversite profesörünün aldığı, onun da bunu bir üniversite öğrencisine sattığı kaydedildi.

Fiyatı 400 bin dolara ulaştı

Bilgisayar, kullanım kılavuzları ve Apple yazılımlarıyla birlikte şimdiden 400 bin dolara ulaştı.
Apple-1 uzmanı Corey Cohen, Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte, "Bu, eski elektronik ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için bir tür kutsal kâse" dedi.
Cohen, "Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.
Bilgisayarla birlikte satılan ahşap kasa, Apple-1 makinelerinin bilgisayarcı ByteShop tarafından eklendi.

1976'da garajda tasarladılar

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, bu cihazı 1 Nisan 1976'da Kaliforniya'daki bir garajda tasarlamıştı.
Apple 1 üretiminin parasını karşılamak için Jobs, VW Microbus'unu, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara satmıştı.
Dünyada ilk nesil bilgisayarın hala çalışabilen yaklaşık 20'sinin kaldığı düşünülüyor.
Daha önce 2014 yılında da Apple'a ait birinci nesil bir bilgisayar, New York'ta yapılan bir müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.
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