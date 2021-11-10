https://tr.sputniknews.com/20211110/yaban-kecisi-vuran-iki-kisiye-185-bin-tl-ceza-kesildi-1050675424.html

Yaban keçisi vuran iki kişiye 185 bin TL ceza kesildi

Yaban keçisi vuran iki kişiye 185 bin TL ceza kesildi

Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere ilçesinde gelen ihbar üzerine yasa dışı olarak üç yaban... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T20:40+0300

2021-11-10T20:40+0300

2021-11-10T20:40+0300

yaşam

şırnak

ceza

avcı

yaban keçisi

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İkisi başları kesilmiş şekilde bulunan keçiler alınırken iki kişiye toplam 185 bin 818 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan iki adet Kalaşnikof tüfeğe de el konuldu.Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Özellikle dağ keçilerine, ceylanlara ve benzeri türlere ateş edilmesi, av yapılması yasak. Eğer bir olumsuzlukla bu yasağa aykırı bir davranış söz konusu ve bunun tespiti yapılmışsa da bunun çok yüklü cezaları var" açıklaması yaptı.

şırnak

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2021

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şırnak, ceza, avcı, yaban keçisi