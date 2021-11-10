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YHT'de bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı
YHT'de bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T06:43+0300
2021-11-10T06:42+0300
türkiye
yolcu
yht
yüksek hızlı tren (yht)
yolcu sayısı
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YHT’lerle Ankara-Eskişehir hattında seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul hattında 8 saatten 4,5 saate, Ankara-Konya hattında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul hattında 11 saatten 4 saat 50 dakikaya düştü. Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon 744 bin, Ankara-Konya hattında 16 milyon 539 bin, Ankara-İstanbul hattında 17 milyon 635 bin, Konya-İstanbul hattında 6 milyon 301 bin olmak üzere toplam 59 milyon 215 bin yolcu seyahat etti.
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yolcu, yht, yüksek hızlı tren (yht), yolcu sayısı

YHT'de bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı

06:43 10.11.2021
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı.
YHT’lerle Ankara-Eskişehir hattında seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul hattında 8 saatten 4,5 saate, Ankara-Konya hattında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul hattında 11 saatten 4 saat 50 dakikaya düştü.
Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon 744 bin, Ankara-Konya hattında 16 milyon 539 bin, Ankara-İstanbul hattında 17 milyon 635 bin, Konya-İstanbul hattında 6 milyon 301 bin olmak üzere toplam 59 milyon 215 bin yolcu seyahat etti.
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