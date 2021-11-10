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Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T05:53+0300
2021-11-10T05:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
binali yıldırım
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"Temasları kapsamında Sakarya Üniversitesine gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kampüs Camisi'nde öğle namazını kılmasının ardından kafeteryada öğrencilerle buluştu. Hürriyet'in aktardığına göre üniversitelilerin oturduğu masaları gezerek bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra söyleşi programı kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Üniversiteye geldiğinde ilgiyle karşılandığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin daha çok sevgiye ve empatiye ihtiyacının bulunduğunu çünkü ülkenin güzel işlerinin çok çok fazla olduğunu dile getirdi.'İki arkadaşım, iki metre yakınımda silahla vurularak öldürüldü'Yıldırım, salgın nedeniyle bir süre kapanan üniversitelerin açılmasının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bizim üniversitemiz de 1 sene kapandı ama Kovid-19 falan yoktu. Anarşi yüzünden, terör yüzünden. İki arkadaşım, iki metre yakınımda silahla vurularak öldürüldü. Yine teröristler Prof. Dr. Bedri Fakiroğlu'nu öldürdü ve ondan sonra üniversite 1 sene kapatıldı" diye konuştu.Bir öğrencinin savunma sanayisinin sürecine ve gelecekteki durumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan ambargo sonrasında, "kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar" misali, "tek bir cıvata dahi yapılamayan yıllardan" bütün savunma ihtiyaçlarını karşılayan ülke haline gelindiğini vurguladı.'Onların canını sıkmaya devam edeceğiz'Öğrencilere hitaben, "Bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız sizsiniz" diyen Yıldırım, şunları söyledi:"Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği de gözü de bizde. Onun için niye içeride dışarıda herkes Recep Tayip Erdoğan gitsin diye uğraşıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor. Bu da onların canını sıkıyor. Onların canını sıkmaya devam edeceğiz."Yıldırım, "Türkiye'nin, denizleri aktif olarak kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Deniz ticaretini dünyada 15. sıradayız. İyi durumdayız. Hem ithal hem ihraç yüklerimizi taşıyoruz, gemi inşa, yapım sanayinde ilk beş ülke arasındayız. Yat imalatında dünyanın üçüncüsüyüz. Denizde yolcu taşımacılığı anlamında soruyor iseniz yeterince iyi değiliz. Sebebi de insanların vakit nakit kıyaslaması yapması. Artık kara yolu daha kolay, hele hele uçak daha kolay" şeklinde yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi çok sayıda proje hayata geçirdiklerine değinen Yıldırım, "Say say bitmiyor. 28 bin kilometre bölünmüş yol, 56 havalimanı, demir yolları ve 445 bin kilometre fiber ağı. Neyse reklamları geçelim, soruya gelelim. Bunlar tabii ki heyecanlandırıyor beni, gururlandırıyor. Ülkemizi kalkınmada, altyapısında, kara yolunda, hava yolunda, deniz yolunda, demir yolunda 39. sıradan alıp dünyanın 9'uncusu yapmak beni çok gururlandırıyor" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, binali yıldırım

Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor

05:53 10.11.2021 (güncellendi: 05:54 10.11.2021)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya Üniversitesi kafeteryasında öğrencilerle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya Üniversitesi kafeteryasında öğrencilerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği de gözü de bizde. Onun için niye içeride dışarıda herkes Recep Tayip Erdoğan gitsin diye uğraşıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor" dedi.
"Temasları kapsamında Sakarya Üniversitesine gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kampüs Camisi'nde öğle namazını kılmasının ardından kafeteryada öğrencilerle buluştu.
Hürriyet'in aktardığına göre üniversitelilerin oturduğu masaları gezerek bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra söyleşi programı kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Üniversiteye geldiğinde ilgiyle karşılandığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin daha çok sevgiye ve empatiye ihtiyacının bulunduğunu çünkü ülkenin güzel işlerinin çok çok fazla olduğunu dile getirdi.

'İki arkadaşım, iki metre yakınımda silahla vurularak öldürüldü'

Yıldırım, salgın nedeniyle bir süre kapanan üniversitelerin açılmasının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bizim üniversitemiz de 1 sene kapandı ama Kovid-19 falan yoktu. Anarşi yüzünden, terör yüzünden. İki arkadaşım, iki metre yakınımda silahla vurularak öldürüldü. Yine teröristler Prof. Dr. Bedri Fakiroğlu'nu öldürdü ve ondan sonra üniversite 1 sene kapatıldı" diye konuştu.


Bir öğrencinin savunma sanayisinin sürecine ve gelecekteki durumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan ambargo sonrasında, "kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar" misali, "tek bir cıvata dahi yapılamayan yıllardan" bütün savunma ihtiyaçlarını karşılayan ülke haline gelindiğini vurguladı.

'Onların canını sıkmaya devam edeceğiz'

Öğrencilere hitaben, "Bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız sizsiniz" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Güçlü olacağız, bu gücümüz sadece 84 milyon insanımızı için değil, aynı zamanda bölgemizdeki milyonların geleceği de gözü de bizde. Onun için niye içeride dışarıda herkes Recep Tayip Erdoğan gitsin diye uğraşıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarını bozuyor. Bu da onların canını sıkıyor. Onların canını sıkmaya devam edeceğiz."

Yıldırım, "Türkiye'nin, denizleri aktif olarak kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Deniz ticaretini dünyada 15. sıradayız. İyi durumdayız. Hem ithal hem ihraç yüklerimizi taşıyoruz, gemi inşa, yapım sanayinde ilk beş ülke arasındayız. Yat imalatında dünyanın üçüncüsüyüz. Denizde yolcu taşımacılığı anlamında soruyor iseniz yeterince iyi değiliz. Sebebi de insanların vakit nakit kıyaslaması yapması. Artık kara yolu daha kolay, hele hele uçak daha kolay" şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi çok sayıda proje hayata geçirdiklerine değinen Yıldırım, "Say say bitmiyor. 28 bin kilometre bölünmüş yol, 56 havalimanı, demir yolları ve 445 bin kilometre fiber ağı. Neyse reklamları geçelim, soruya gelelim. Bunlar tabii ki heyecanlandırıyor beni, gururlandırıyor. Ülkemizi kalkınmada, altyapısında, kara yolunda, hava yolunda, deniz yolunda, demir yolunda 39. sıradan alıp dünyanın 9'uncusu yapmak beni çok gururlandırıyor" dedi.

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