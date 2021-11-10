https://tr.sputniknews.com/20211110/yuk-treni-ile-carpisan-kamyonet-ikiye-bolundu-1050645992.html

Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü

Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonet çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

manisa

tren

kamyon

salihli

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Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi.Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz idaresindeki kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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manisa, tren, kamyon, salihli