https://tr.sputniknews.com/20211110/zaharova-gocmen-krizinin-belarusa-yaptirim-uygulamanin-bahanesi-olarak-kullanilmasi-kabul-edilemez-1050671148.html
Zaharova: Göçmen krizinin Belarus'a yaptırım uygulamanın bahanesi olarak kullanılması kabul edilemez
Zaharova: Göçmen krizinin Belarus'a yaptırım uygulamanın bahanesi olarak kullanılması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, göçmen krizinin Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamanın bahanesi olarak kullanılmasının kabul edilemez... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:11+0300
2021-11-10T18:11+0300
2021-11-10T18:11+0300
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Göç sorunlarını Belarus'a, diğer ülkelere yeni yaptırımlar uygulamanın bahanesi olarak kullanmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" dedi.Rusya'nın Batılı ülkelerin egemen devletlere yönelik tek taraflı yaptırımlarını yasa dışı bulduğunu belirten Zaharova, bu uygulamaların uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.Zaharova, Rusya'nın Belarus'a ve Belarus halkına her türlü desteği vermekte kararlı olduğunun da altını çizdi.Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söylemişti.Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.ABD'li Politico sitesi de, diplomasi kaynaklarına dayandırdığı haberinde AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-polonya-sinirinda-darbedilmis-kurt-siginmacilar-tespit-edildigini-duyurdu-1050657570.html
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Zaharova: Göçmen krizinin Belarus'a yaptırım uygulamanın bahanesi olarak kullanılması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, göçmen krizinin Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamanın bahanesi olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Göç sorunlarını Belarus'a, diğer ülkelere yeni yaptırımlar uygulamanın bahanesi olarak kullanmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Rusya'nın Batılı ülkelerin egemen devletlere yönelik tek taraflı yaptırımlarını yasa dışı bulduğunu belirten Zaharova, bu uygulamaların uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Zaharova, Rusya'nın Belarus'a ve Belarus halkına her türlü desteği vermekte kararlı olduğunun da altını çizdi.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söylemişti.
Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.
ABD'li Politico sitesi de, diplomasi kaynaklarına dayandırdığı haberinde AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle önümüzdeki hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını belirtmişti.