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Çin'in kuzeydoğusunda son 116 yılın en yoğun kar yağışı
Çin'in kuzeydoğusunda son 116 yılın en yoğun kar yağışı
Çin'in kuzeydoğusunda hafta sonunda etkili olan kar fırtınası ve son 116 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle Liaoning, Cilin ve Heiliongciang eyaletleri ile İç... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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Çin'in kuzeydoğusunda son 116 yılın en yoğun kar yağışı

10:47 11.11.2021
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Çin'in kuzeydoğusunda hafta sonunda etkili olan kar fırtınası ve son 116 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle Liaoning, Cilin ve Heiliongciang eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde hayat aksadı.
© STR

(AFP) Ulusal medyadaki haberlere göre, bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

(AFP) Ulusal medyadaki haberlere göre, bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. - Sputnik Türkiye
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© STR

(AFP) Ulusal medyadaki haberlere göre, bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

© STR

(AFP) İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tonglia şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 8 ilçeyi etkileyen fırtına ve soğuk hava dalgasının 35 milyon yuan (5.5 milyon dolar) tutarında kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

(AFP) İç Moğolistan Özerk Bölgesi&#x27;nin Tonglia şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 8 ilçeyi etkileyen fırtına ve soğuk hava dalgasının 35 milyon yuan (5.5 milyon dolar) tutarında kayba yol açtığı tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
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© STR

(AFP) İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tonglia şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 8 ilçeyi etkileyen fırtına ve soğuk hava dalgasının 35 milyon yuan (5.5 milyon dolar) tutarında kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

© STR

(AFP) Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang ve Heilongciang eyaletinin başkenti Harbin'de havalimanları, pistteki buzlanma sebebiyle kapatıldı. Cilin eyaletinin başkenti Çangçun'da ana okulları ve ilköğretim okulları tatil edildi.

(AFP) Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang ve Heilongciang eyaletinin başkenti Harbin&#x27;de havalimanları, pistteki buzlanma sebebiyle kapatıldı. Cilin eyaletinin başkenti Çangçun&#x27;da ana okulları ve ilköğretim okulları tatil edildi. - Sputnik Türkiye
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© STR

(AFP) Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang ve Heilongciang eyaletinin başkenti Harbin'de havalimanları, pistteki buzlanma sebebiyle kapatıldı. Cilin eyaletinin başkenti Çangçun'da ana okulları ve ilköğretim okulları tatil edildi.

© REUTERS / CHINA DAILY

(Reuters) İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin ve Heilongciang eyaletleri ile Tiencin kentinin bazı bölgelerinde hafta içinde kar fırtınaları bekleniyor.

(Reuters) İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin ve Heilongciang eyaletleri ile Tiencin kentinin bazı bölgelerinde hafta içinde kar fırtınaları bekleniyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / CHINA DAILY

(Reuters) İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Hıbey, Şandong, Liaoning, Cilin ve Heilongciang eyaletleri ile Tiencin kentinin bazı bölgelerinde hafta içinde kar fırtınaları bekleniyor.

© REUTERS / CHINA DAILY

(Reuters) Soğuk hava dalgasının gelecek günlerde güneye doğru hareket edeceği ve ülke genelinde 10 gün boyunca sıcaklıkların düşmesine sebep olacağı öngörülüyor.

(Reuters) Soğuk hava dalgasının gelecek günlerde güneye doğru hareket edeceği ve ülke genelinde 10 gün boyunca sıcaklıkların düşmesine sebep olacağı öngörülüyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / CHINA DAILY

(Reuters) Soğuk hava dalgasının gelecek günlerde güneye doğru hareket edeceği ve ülke genelinde 10 gün boyunca sıcaklıkların düşmesine sebep olacağı öngörülüyor.

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