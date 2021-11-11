Çin'in kuzeydoğusunda son 116 yılın en yoğun kar yağışı

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(AFP) Ulusal medyadaki haberlere göre, bölgede hafta sonundan bu yana süren fırtına ve yağış nedeniyle bazı şehirlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede havalimanları ve kara yolları hizmete kapatılırken, tren ve metro seferleri durduruldu. Yoğun kar yağışının sebep olduğu ulaşım sorunları nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.