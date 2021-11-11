Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı

Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035'de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor.