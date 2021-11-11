Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı

Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk "UAM'in vatandaşların günlük hayatta sık kullanacağı ulaşım araçlarından biri olması bekleniyor. Bu nedenle UAM hizmetlerini farklı ortamlarda test etmemiz çok önemli" dedi.
Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk "UAM'in vatandaşların günlük hayatta sık kullanacağı ulaşım araçlarından biri olması bekleniyor. Bu nedenle UAM hizmetlerini farklı ortamlarda test etmemiz çok önemli" dedi.
Test kapsamında Almanya merkezli Volocopter tarafından üretilen 2 koltuklu araç, Seul'deki Gimpo Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Test kapsamında Almanya merkezli Volocopter tarafından üretilen 2 koltuklu araç, Seul'deki Gimpo Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Aracın kontrol ve koordinasyonu değerlendirebilmesi için araçta pilot da yer aldı. Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak kullanılabiliyor veya bağımsız olarak çalışabiliyor.
Aracın kontrol ve koordinasyonu değerlendirebilmesi için araçta pilot da yer aldı. Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak kullanılabiliyor veya bağımsız olarak çalışabiliyor.
Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035'de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor.
Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035'de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor.
Bununla birlikte Güney Koreli tasarımcılar kendi uçan araç modellerini de tanıttı.Gelecek yıl test uçuşlarına başlaması planan prototipin ileride 5 koltuklu versiyonunun yapılması da hedefleniyor.
Bununla birlikte Güney Koreli tasarımcılar kendi uçan araç modellerini de tanıttı.Gelecek yıl test uçuşlarına başlaması planan prototipin ileride 5 koltuklu versiyonunun yapılması da hedefleniyor.