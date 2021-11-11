Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/1050697643.html
Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı
Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı
Güney Kore kentsel hava taşımacılığına (UAM) 2025'e kadar başlamak için geçen yıl bir yol haritası hazırladı, bugün de ana havalimanları ile başkent Seul... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:01+0300
2021-11-11T14:21+0300
dünya
güney kore
seul
gimpo
incheon
uçan taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050697529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_865842b16d7ca737ed4e8c0ebc7bfe2b.jpg
güney kore
seul
gimpo
incheon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050697529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_815393127660174bdfee938623b66427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, güney kore, seul, gimpo, incheon, uçan taksi

Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı

14:01 11.11.2021 (güncellendi: 14:21 11.11.2021)
Abone ol
Güney Kore kentsel hava taşımacılığına (UAM) 2025'e kadar başlamak için geçen yıl bir yol haritası hazırladı, bugün de ana havalimanları ile başkent Seul arasında yolcu taşıması planlanan uçan taksilerin kontrol sistemini test etti. Uçan taksilerin seyahat süresini üçte iki azaltması öngörülüyor.
© REUTERS / HEO RAN

Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk "UAM'in vatandaşların günlük hayatta sık kullanacağı ulaşım araçlarından biri olması bekleniyor. Bu nedenle UAM hizmetlerini farklı ortamlarda test etmemiz çok önemli" dedi.

Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk &quot;UAM&#x27;in vatandaşların günlük hayatta sık kullanacağı ulaşım araçlarından biri olması bekleniyor. Bu nedenle UAM hizmetlerini farklı ortamlarda test etmemiz çok önemli&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / HEO RAN

Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk "UAM'in vatandaşların günlük hayatta sık kullanacağı ulaşım araçlarından biri olması bekleniyor. Bu nedenle UAM hizmetlerini farklı ortamlarda test etmemiz çok önemli" dedi.

© REUTERS / HEO RAN

Test kapsamında Almanya merkezli Volocopter tarafından üretilen 2 koltuklu araç, Seul'deki Gimpo Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Test kapsamında Almanya merkezli Volocopter tarafından üretilen 2 koltuklu araç, Seul&#x27;deki Gimpo Havalimanı&#x27;ndan kalkış yaptı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / HEO RAN

Test kapsamında Almanya merkezli Volocopter tarafından üretilen 2 koltuklu araç, Seul'deki Gimpo Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

© REUTERS / HEO RAN

Aracın kontrol ve koordinasyonu değerlendirebilmesi için araçta pilot da yer aldı. Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak kullanılabiliyor veya bağımsız olarak çalışabiliyor.

Aracın kontrol ve koordinasyonu değerlendirebilmesi için araçta pilot da yer aldı. Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak kullanılabiliyor veya bağımsız olarak çalışabiliyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / HEO RAN

Aracın kontrol ve koordinasyonu değerlendirebilmesi için araçta pilot da yer aldı. Dikey kalkışlar ve inişler için helikopter benzeri rotorlarla güçlendirilen araç, pilotsuz olarak kullanılabiliyor veya bağımsız olarak çalışabiliyor.

© REUTERS / HEO RAN

Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035'de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor.

Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı&#x27;ndan Seul&#x27;un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035&#x27;de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / HEO RAN

Bu uçan taksilerle birlikte Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Seul'un merkezine gitmek yaklaşık 110 bin won, yani 93 dolar tutacak. Bu ücret normal taksilerinkinden çok yüksek olsa da 2035'de piyasa daha olgunlaştığında fiyatların 20 bin won civarına düşmesi bekleniyor.

© REUTERS / HEO RAN

Bununla birlikte Güney Koreli tasarımcılar kendi uçan araç modellerini de tanıttı.Gelecek yıl test uçuşlarına başlaması planan prototipin ileride 5 koltuklu versiyonunun yapılması da hedefleniyor.

Bununla birlikte Güney Koreli tasarımcılar kendi uçan araç modellerini de tanıttı.Gelecek yıl test uçuşlarına başlaması planan prototipin ileride 5 koltuklu versiyonunun yapılması da hedefleniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / HEO RAN

Bununla birlikte Güney Koreli tasarımcılar kendi uçan araç modellerini de tanıttı.Gelecek yıl test uçuşlarına başlaması planan prototipin ileride 5 koltuklu versiyonunun yapılması da hedefleniyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:36Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
14:33Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Gül: Şeker ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok
14:28Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
14:27Canlı yayına Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bağlandığını sanan Bahar Candan, bakanlıktan görev istedi
14:19CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'
14:17Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sedat Peker' sorusuna yanıt verdi: Konu yargıda
14:16Perinçek yayını terk etti: Bu soruyu Atatürk'e sorabilir misin?
14:13Fransa: AB'nin verileri, göçmen krizinde Rusya'nın rolü bulunmadığını gösteriyor
14:06Batı Avrupa'da yazdan bu yana bir ilk olabilir: Hollanda'da kısmi kapanma tavsiyesi
14:03İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı
14:02Glasgow Rangers'da misyonunu tamamlayan Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti
14:01Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı
13:58Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı, kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
13:55Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza
13:44Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı
13:39Ermenistan'da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı
13:35Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza
13:31Sıcak hava balonunda dünya rekoru
13:31Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar
13:21Norveç Mülteci Konseyi: Her gün 4-5 bin Afgan İran'a geçiyor