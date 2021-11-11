Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon

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Her yıl dünyanın dört bir yanından turistler, hem gezmek hem de macera yaşamak için Sri Lanka'da bir kayaya tırmanıyor ya da Çin'de bir dağa ulaşıyor. Ya da manevi yolculuklarını cesaretle birleştirmek için manastırlara gidiyor.