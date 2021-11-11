Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon

Her yıl dünyanın dört bir yanından turistler, hem gezmek hem de macera yaşamak için Sri Lanka'da bir kayaya tırmanıyor ya da Çin'de bir dağa ulaşıyor. Ya da manevi yolculuklarını cesaretle birleştirmek için manastırlara gidiyor.
Fransa'nın güneybatısında yer alan Rocamadour, Dordogne Nehri'nin bir kolunun üzerindeki bir geçitte yer alıyor. Tarih boyunca aristokratlar, krallar, hac yolculuğuna çıkanlar ve azizler için önemli bir nokta oldu. PASCAL PAVANI / AFP
Fransa'nın güneybatısında yer alan Rocamadour, Dordogne Nehri'nin bir kolunun üzerindeki bir geçitte yer alıyor. Tarih boyunca aristokratlar, krallar, hac yolculuğuna çıkanlar ve azizler için önemli bir nokta oldu. PASCAL PAVANI / AFP
Yunanistan'da inzivaya çekilen keşişlerin bu kayalıkların üzerine 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında inşa ettiği bir Meteora Manastırı. Yerden 400-500 metre yükseğe uzanan bu kayalıklar adını da Antik Yunanca'da 'havada asılı' anlamına gelen 'Meteoros' sözcüğünden alıyor.
Yunanistan'da inzivaya çekilen keşişlerin bu kayalıkların üzerine 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında inşa ettiği bir Meteora Manastırı. Yerden 400-500 metre yükseğe uzanan bu kayalıklar adını da Antik Yunanca'da 'havada asılı' anlamına gelen 'Meteoros' sözcüğünden alıyor.