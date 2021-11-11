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Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon
Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon
Her yıl dünyanın dört bir yanından turistler, hem gezmek hem de macera yaşamak için Sri Lanka'da bir kayaya tırmanıyor ya da Çin'de bir dağa ulaşıyor. Ya da... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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фото, avrupa, afrika, asya, turist, amerika, gezi

Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon

15:57 11.11.2021 (güncellendi: 16:00 11.11.2021)
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Her yıl dünyanın dört bir yanından turistler, hem gezmek hem de macera yaşamak için Sri Lanka'da bir kayaya tırmanıyor ya da Çin'de bir dağa ulaşıyor. Ya da manevi yolculuklarını cesaretle birleştirmek için manastırlara gidiyor.
© AFP 2021 / PASCAL PAVANI

Fransa'nın güneybatısında yer alan Rocamadour, Dordogne Nehri'nin bir kolunun üzerindeki bir geçitte yer alıyor. Tarih boyunca aristokratlar, krallar, hac yolculuğuna çıkanlar ve azizler için önemli bir nokta oldu. PASCAL PAVANI / AFP

Fransa&#x27;nın güneybatısında yer alan Rocamadour, Dordogne Nehri&#x27;nin bir kolunun üzerindeki bir geçitte yer alıyor. Tarih boyunca aristokratlar, krallar, hac yolculuğuna çıkanlar ve azizler için önemli bir nokta oldu. PASCAL PAVANI / AFP - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2021 / PASCAL PAVANI

Fransa'nın güneybatısında yer alan Rocamadour, Dordogne Nehri'nin bir kolunun üzerindeki bir geçitte yer alıyor. Tarih boyunca aristokratlar, krallar, hac yolculuğuna çıkanlar ve azizler için önemli bir nokta oldu. PASCAL PAVANI / AFP

© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE

Rocamadour,

LIONEL BONAVENTURE / AFP

Rocamadour, LIONEL BONAVENTURE / AFP - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE

Rocamadour,

LIONEL BONAVENTURE / AFP

© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARA

Sigiraya kayası, Sri Lanka

ISHARA S. KODIKARA / AFP

Sigiraya kayası, Sri LankaISHARA S. KODIKARA / AFP - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARA

Sigiraya kayası, Sri Lanka

ISHARA S. KODIKARA / AFP

© AFP 2021 / ARIS MESSINIS

Yunanistan'da inzivaya çekilen keşişlerin bu kayalıkların üzerine 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında inşa ettiği bir Meteora Manastırı. Yerden 400-500 metre yükseğe uzanan bu kayalıklar adını da Antik Yunanca'da 'havada asılı' anlamına gelen 'Meteoros' sözcüğünden alıyor.

ARIS MESSINIS / AFP

Yunanistan&#x27;da inzivaya çekilen keşişlerin bu kayalıkların üzerine 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında inşa ettiği bir Meteora Manastırı. Yerden 400-500 metre yükseğe uzanan bu kayalıklar adını da Antik Yunanca&#x27;da &#x27;havada asılı&#x27; anlamına gelen &#x27;Meteoros&#x27; sözcüğünden alıyor. ARIS MESSINIS / AFP - Sputnik Türkiye
4/7
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS

Yunanistan'da inzivaya çekilen keşişlerin bu kayalıkların üzerine 10. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl arasında inşa ettiği bir Meteora Manastırı. Yerden 400-500 metre yükseğe uzanan bu kayalıklar adını da Antik Yunanca'da 'havada asılı' anlamına gelen 'Meteoros' sözcüğünden alıyor.

ARIS MESSINIS / AFP

© AFP 2021

Tibet’te, Himalayalar’ın tepesinde yer alan Thiksey Manastırı

Tibet’te, Himalayalar’ın tepesinde yer alan Thiksey Manastırı - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021

Tibet’te, Himalayalar’ın tepesinde yer alan Thiksey Manastırı

© AFP 2021 / WANG ZHAO

Çin'in Zhangjiajie şehrinin üstünde Cennet Kapısı Dağı olarak da bilinen Tianmen Dağıuzanır. Buraya ulaşmak için yaklaşık 11km lik bir tırmanış gerekiyor.

WANG ZHAO / AFP

Çin&#x27;in Zhangjiajie şehrinin üstünde Cennet Kapısı Dağı olarak da bilinen Tianmen Dağıuzanır. Buraya ulaşmak için yaklaşık 11km lik bir tırmanış gerekiyor.WANG ZHAO / AFP - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2021 / WANG ZHAO

Çin'in Zhangjiajie şehrinin üstünde Cennet Kapısı Dağı olarak da bilinen Tianmen Dağıuzanır. Buraya ulaşmak için yaklaşık 11km lik bir tırmanış gerekiyor.

WANG ZHAO / AFP

© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV

Cliff Palace, Kuzey Amerika'daki en büyük uçurumdur. Ancestral Puebloans tarafından inşa edilen yapı, eski yurtlarındaki Mesa Verde Milli Parkı'nda bulunuyor.

MLADEN ANTONOV / AFP

Cliff Palace, Kuzey Amerika&#x27;daki en büyük uçurumdur. Ancestral Puebloans tarafından inşa edilen yapı, eski yurtlarındaki Mesa Verde Milli Parkı&#x27;nda bulunuyor. MLADEN ANTONOV / AFP - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV

Cliff Palace, Kuzey Amerika'daki en büyük uçurumdur. Ancestral Puebloans tarafından inşa edilen yapı, eski yurtlarındaki Mesa Verde Milli Parkı'nda bulunuyor.

MLADEN ANTONOV / AFP

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