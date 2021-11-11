Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle: Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3 Gürcistan-İsveç: 2-0 Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0 Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5 Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle: İrlanda Cumhuriyeti-PortekizYunanistan-İspanyaSlovakya-Slovenya Malta-HırvatistanAlmanya-LiechtensteinRomanya-İzlanda
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı. B Grubu'nda İsveç deplasmanda Gürcistan'a 2-0 yenildi. Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle: