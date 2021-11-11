https://tr.sputniknews.com/20211111/2022-dunya-kupasi-avrupa-elemelerinin-9-haftasi-5-macla-basladi-1050717022.html

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı. B Grubu'nda İsveç deplasmanda Gürcistan'a 2-0 yenildi. Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

maç

dünya kupası

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle: Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3 Gürcistan-İsveç: 2-0 Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0 Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5 Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle: İrlanda Cumhuriyeti-PortekizYunanistan-İspanyaSlovakya-Slovenya Malta-HırvatistanAlmanya-LiechtensteinRomanya-İzlanda

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maç, dünya kupası