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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı. B Grubu'nda İsveç deplasmanda Gürcistan'a 2-0 yenildi. Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
maç
dünya kupası
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle: Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3 Gürcistan-İsveç: 2-0 Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0 Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5 Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle: İrlanda Cumhuriyeti-PortekizYunanistan-İspanyaSlovakya-Slovenya Malta-HırvatistanAlmanya-LiechtensteinRomanya-İzlanda
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maç, dünya kupası

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı

23:28 11.11.2021
© DHAFIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı. B Grubu'nda İsveç deplasmanda Gürcistan'a 2-0 yenildi. Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3
Gürcistan-İsveç: 2-0
Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0
Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5
Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz
Yunanistan-İspanya
Slovakya-Slovenya
Malta-Hırvatistan
Almanya-Liechtenstein
Romanya-İzlanda
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