https://tr.sputniknews.com/20211111/356-bin-4-kisiye-koronavirus-testi-yapildi-24-bin-898-kisinin-covid-19-testi-pozitif-cikti-1050710925.html

Son 24 saatte 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 24 bin 898 kişi koronavirüse yakalanırken, 197 kişi hayatını... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T19:26+0300

2021-11-11T19:26+0300

2021-11-11T19:45+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ" dedi.Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 356 bin 4 kişiye koronavirüs testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 yurttaş ise koronavirüsten hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 24 bin 360 olarak bildirildi.

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2021

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koronavirüs, fahrettin koca