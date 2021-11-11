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https://tr.sputniknews.com/20211111/abbas-isgalin-sona-erdirilmesi-icin-uluslararasi-bir-konferansin-vakti-geldi-1050685794.html
Abbas: İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi
Abbas: İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "işgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vaktinin geldiğini" söyledi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T04:44+0300
2021-11-11T04:44+0300
dünya
israil
filistin
mahmud abbas
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini sona erdirmek, çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finanse edilmesini önlemek için uluslararası bir konferansın zamanının geldiğini belirtti.Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın ölümünün 17. yılı dolayısıyla Ramallah Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde Abbas'ın sesli mesajı yayınlandı.Devlet Başkanı Abbas, "Uluslararası toplumun İsrail işgal yönetimiyle olan ilişkilerini değiştirmesinin zamanı geldi. Uluslararası koruma mekanizmalarının dayatılması, işgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi, tanımayan ülkelerin Filistin'i tanıması, İsrail'in çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finansmanının engellenmesi gibi somut adımlar atılması gerekiyo." ifadelerini kullandı."Haklı ulusal davamız çok hassas bir aşamadan, belki de mücadele tarihimizin en zor aşamasından geçiyor" diyen Abbas, şöyle devam etti:Abbas, işgalcilerin Filistin devletinin bağımsızlığını somutlaştırmak için kalan fırsatları yok etmek amacıyla yerleşim politikalarını, Apartheid politikasını sağlamlaştırmanın yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki haksız ablukayı, uluslararası hukuku hiçe sayarak Mescid-i Aksa'da ayinler düzenlemeyi sürdürdüğünü aktardı.Abbas, "İsrail'in uymadığı anlaşmalara uymaya devam etmemizin makul olmadığı gibi, işgalin de sonsuza kadar bize musallat olması makul ve kabul edilebilir bir durum değil. İşgalin varlığına rağmen, ulusal, yerel, özel, sivil, güvenlik, akademi başta olmak üzere birçok kurumumuzu inşa ettik ve gerçek bir modern devlet kurduk. Tek eksik işgalin sona ermesi" dedi.Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te 75 yaşında vefat etti.Filistin'in ilk Devlet Başkanı olan Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise hala tartışma konusu.Kendine özgü kıyafetleri ve karizmasıyla Orta Doğu’nun en önemli liderlerinden biri olarak gösterilen Arafat, son nefesine kadar halkının bağımsızlığı için mücadele etti.
israil
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israil, filistin, mahmud abbas

Abbas: İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi

04:44 11.11.2021
© AAFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık ofisinde Filistinli yetkililerle düzenlendiği toplantıda, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık ofisinde Filistinli yetkililerle düzenlendiği toplantıda, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, "işgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vaktinin geldiğini" söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini sona erdirmek, çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finanse edilmesini önlemek için uluslararası bir konferansın zamanının geldiğini belirtti.
Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın ölümünün 17. yılı dolayısıyla Ramallah Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma töreninde Abbas'ın sesli mesajı yayınlandı.
Devlet Başkanı Abbas, "Uluslararası toplumun İsrail işgal yönetimiyle olan ilişkilerini değiştirmesinin zamanı geldi. Uluslararası koruma mekanizmalarının dayatılması, işgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesi, tanımayan ülkelerin Filistin'i tanıması, İsrail'in çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finansmanının engellenmesi gibi somut adımlar atılması gerekiyo." ifadelerini kullandı.
"Haklı ulusal davamız çok hassas bir aşamadan, belki de mücadele tarihimizin en zor aşamasından geçiyor" diyen Abbas, şöyle devam etti:
"İsrail işgal yönetimi sömürgeci ve ırkçı politikalara nüfuz etti ve Kudüs şehrinin tarihi statüsünü değiştirmek için sistematik bir saldırı başlattı."
Abbas, işgalcilerin Filistin devletinin bağımsızlığını somutlaştırmak için kalan fırsatları yok etmek amacıyla yerleşim politikalarını, Apartheid politikasını sağlamlaştırmanın yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki haksız ablukayı, uluslararası hukuku hiçe sayarak Mescid-i Aksa'da ayinler düzenlemeyi sürdürdüğünü aktardı.
Abbas, "İsrail'in uymadığı anlaşmalara uymaya devam etmemizin makul olmadığı gibi, işgalin de sonsuza kadar bize musallat olması makul ve kabul edilebilir bir durum değil. İşgalin varlığına rağmen, ulusal, yerel, özel, sivil, güvenlik, akademi başta olmak üzere birçok kurumumuzu inşa ettik ve gerçek bir modern devlet kurduk. Tek eksik işgalin sona ermesi" dedi.
Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'te 75 yaşında vefat etti.

Filistin'in ilk Devlet Başkanı olan Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise hala tartışma konusu.

Kendine özgü kıyafetleri ve karizmasıyla Orta Doğu’nun en önemli liderlerinden biri olarak gösterilen Arafat, son nefesine kadar halkının bağımsızlığı için mücadele etti.
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