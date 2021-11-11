https://tr.sputniknews.com/20211111/abd-adalet-bakanligi-ubere-engellilerden-fazla-para-alma-davasi-acti-1050684337.html

ABD Adalet Bakanlığı Uber'e 'engellilerden fazla para alma' davası açtı

ABD Adalet Bakanlığı Uber'e 'engellilerden fazla para alma' davası açtı

ABD Adalet Bakanlığı, bekleme süresi için istediği ekstra ücret kapsamında engellilerden fazla para aldığı gerekçesiyle mobil araç çağırma programı Uber'i dava... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T02:54+0300

2021-11-11T02:54+0300

2021-11-11T02:54+0300

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abd adalet bakanlığı

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ABD Adalet Bakanlığı, engellilerden fazla para aldığı iddiasıyla Uber'e dava açtı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016'da bekleme süresi için ekstra ücret almaya başlayan Uber'in bu adımıyla Engelli Amerikalılar Yasası'na (ADA) karşı geldiği bildirildi.Açıklamada, Uber'in görme engelli ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kullanıcıların kimliğini ve araca binmek için daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu bilmesine rağmen ücret almaya devam ettiği belirtildi.Adalet Bakanlığı, Uber’in "yasa dışı bekleme ücreti nedeniyle" mağdur olan engelli kullanıcılara tazminat ödemesini ve bekleme ücreti politikasını ADA'ya uygun biçimde yeniden düzenlemesini istedi.Uber ise bekleme ücreti politikalarının ADA'ya karşı geldiğini düşünmediklerini ve bu şaşırtıcı dava öncesinde bekleme süresi konusunda düzenlemeler yapmak için Adalet Bakanlığı ile görüşme içinde bulunduklarını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20210826/uber-sorusturmasinda-bilirkisi-haksiz-rekabet-olustu-1048358972.html

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