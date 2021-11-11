https://tr.sputniknews.com/20211111/abd-ile-cin-arasinda-iklim-anlasmasi-1050688379.html

ABD ile Çin arasında iklim anlaşması

ABD ile Çin arasında iklim anlaşması

Dünyanın en büyük iki karbon emisyonu üreten ülkesi ABD ile Çin, Glasgow İklim Zirvesi kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini hızlandırmak için... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T09:10+0300

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iklim değişikliği

anlaşma

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan iki ülke ortak açıklamasında, ABD ile Çin'in iklim değişikliği konusundaki çabaları memnuniyetle karşıladığı ancak Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için yapılması gerekenler ile mevcut çabalar arasında önemli bir boşluk olduğunu kabul ettiği ifade edildi.Açıklamada, iki tarafın iş birliği yapmayı planladığı konular, şöyle sıralandı:"2020'lerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili düzenleyici çerçeveler ve çevresel standartlar oluşturmak; temiz enerji geçişinin toplumsal faydalarını maksimize etmek; son kullanım sektörlerinin karbon emisyonunu azaltmak ve elektrik kullanımını teşvik edecek politikalar üretmek, yeşil tasarım ve yenilenebilir kaynak kullanımı gibi döngüsel ekonomiyle ilgili kilit alanlar kurmak, doğrudan hava yakalama gibi teknolojileri konuşlandırmak ve uygulamak."Anlaşmada, "ABD, 2035 yılına kadar karbon kirliliği içermeyen yüzde 100 elektriğe ulaşma hedefi belirlemiştir. Çin, ise beş yıllık plan kapsamında kömür tüketimini azaltacak ve bu çalışmayı hızlandırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir" denildi.Ortak açıklamada, anlaşmada her iki ülkenin gelişmekte olan ülkelerin iklim konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için 2025 yılına kadar her yıl ortaklaşa 100 milyar dolar yardım yapmayı taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211106/iklim-zirvesindeki-taahhutlerle-2030a-kadar-karbon-emisyonu-9-gigaton-azaltilabilir-1050533900.html

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