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ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi
ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley hakkında savcılığın... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T01:58+0300
2021-11-11T01:58+0300
dünya
abd
kongre
kongre baskını
jacob chansley
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ABD'de Kongre Baskını sırasında boynuzlu bir başlıkla yüzü boyalı halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley hakkında savcılık 51 ay hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin dolar tazminat talebinde bulundu.Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak. Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydıKongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210309/kongre-baskininin-boynuzlu-samani-barisci-bir-insan-olduguna-yargici-ikna-edemedi-serbest-1043986572.html
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abd, kongre, kongre baskını, jacob chansley

ABD’de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' hakkında 51 ay hapis istendi

01:58 11.11.2021
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJacob Chansley- Boynuzlu şaman
Jacob Chansley- Boynuzlu şaman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley hakkında savcılığın 4 yıl 3 ay hapis cezası talep ettiği açıklandı.
ABD'de Kongre Baskını sırasında boynuzlu bir başlıkla yüzü boyalı halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley hakkında savcılık 51 ay hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin dolar tazminat talebinde bulundu.
Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.
Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.
Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.
9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.
Jacob Chansley- Boynuzlu şaman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2021
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