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Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi’nin yerinin CHP’nin yanı olmadığını savunduğunu belirtti. Dünkü görüşmede... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T09:26+0300
2021-11-11T09:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
meral akşener
cumhurbaşkanı
siyaset
ittifak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında görüşmenin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu. Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeye ajandasında 3 ana başlıkla gittiğini belirten Selvi, başlıkların parlamenter sistem önerisi, ekonomik sıkıntılar ve toplumdaki adaletsizlik algısı olduğunu belirtti.'Bu sistem en çok sizi yoruyor'Selvi şunları ifade etti:'Karamollaoğlu'nu o sularda görmüyorum'Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Selvi, "Erdoğan, Saadet Partisi’nin yerinin CHP’nin yanı olmadığını savunuyor. Daha önceki görüşmede de Karamollaoğlu’na bunu ifade etmişti. Dünkü görüşmede de Cumhur İttifakı’na davet etmesi sürpriz karşılanmamalı. Ama gerçekçi olmak lazım. Karamollaoğlu’nu hiç o karasularda yüzer gibi görmüyorum. Sadece bu diyaloğun sürdürülmesi sağlanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı içinde yer alması konusunda samimi buluyorum. Erdoğan sadece oy hesabıyla değil, Türkiye’nin temel meselelerindeki yaklaşımı ile Saadet Partisi’ni CHP ya da HDP ile aynı kulvarda değil, yanında görmek istiyor. Çünkü Erdoğan, 2023’e giderken, “milli ve yerli ittifakı” genişletmek istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de, “HDP ve terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli bildiğimiz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir” diye çağrı yapmıştı. Ama Akşener’e, ”Evine dön” çağrısı sonuçsuz kalmıştı. Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti ile ittifaka yakın görmüyorum. Erdoğan da bunun farkında. Ama Milli Görüş tabanına, “Sizin yeriniz burası. Ben ittifak için elimden gelen gayreti gösterdim” mesajı veriyor. Erdoğan’ın hedefihem Saadet Partisi’nin tavanı hem de tabanı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/cumhurbaskani-erdogan-saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglunu-kabul-etti-1050663518.html
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recep tayyip erdoğan, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, meral akşener, cumhurbaşkanı, siyaset, ittifak, temel karamollaoğlu, cumhur ittifakı

Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?

09:26 11.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi’nin yerinin CHP’nin yanı olmadığını savunduğunu belirtti. Dünkü görüşmede Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı’na davet edilmesinin sürpriz olmadığını vurgulayan Selvi, "Ama gerçekçi olmak lazım. Karamollaoğlu’nu hiç o karasularda yüzer gibi görmüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında görüşmenin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Temel Karamollaoğlu'nun görüşmeye ajandasında 3 ana başlıkla gittiğini belirten Selvi, başlıkların parlamenter sistem önerisi, ekonomik sıkıntılar ve toplumdaki adaletsizlik algısı olduğunu belirtti.

'Bu sistem en çok sizi yoruyor'

Selvi şunları ifade etti:
"Karamollaoğlu, daha önce Kılıçdaroğlu,Akşener, Babacan ve Davutoğlu ile görüşerek parlamenter sistem önerisini sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye de parlamenter sistem önerisini götürdü. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en çok Erdoğan’a zarar verdiği görüşünde. “Bu sistem en çok sizi yoruyor” dediği ifade ediliyor."
Erdoğan - Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
Dün, 15:19

'Karamollaoğlu'nu o sularda görmüyorum'

Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Selvi, "Erdoğan, Saadet Partisi’nin yerinin CHP’nin yanı olmadığını savunuyor. Daha önceki görüşmede de Karamollaoğlu’na bunu ifade etmişti. Dünkü görüşmede de Cumhur İttifakı’na davet etmesi sürpriz karşılanmamalı. Ama gerçekçi olmak lazım. Karamollaoğlu’nu hiç o karasularda yüzer gibi görmüyorum. Sadece bu diyaloğun sürdürülmesi sağlanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı içinde yer alması konusunda samimi buluyorum. Erdoğan sadece oy hesabıyla değil, Türkiye’nin temel meselelerindeki yaklaşımı ile Saadet Partisi’ni CHP ya da HDP ile aynı kulvarda değil, yanında görmek istiyor. Çünkü Erdoğan, 2023’e giderken, “milli ve yerli ittifakı” genişletmek istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de, “HDP ve terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli bildiğimiz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir” diye çağrı yapmıştı. Ama Akşener’e, ”Evine dön” çağrısı sonuçsuz kalmıştı. Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti ile ittifaka yakın görmüyorum. Erdoğan da bunun farkında. Ama Milli Görüş tabanına, “Sizin yeriniz burası. Ben ittifak için elimden gelen gayreti gösterdim” mesajı veriyor. Erdoğan’ın hedefi
hem Saadet Partisi’nin tavanı hem de tabanı" dedi.
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