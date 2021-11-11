https://tr.sputniknews.com/20211111/ahmet-hakan-ataturk-artik-tartismasiz-bicimde-bu-ulkenin-tasiyici-kolonu-haline-gelmistir-1050689686.html

Ahmet Hakan: Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı kolonu haline gelmiştir

Ahmet Hakan: Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı kolonu haline gelmiştir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Atatürk'ün 'bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline geldiğini' söyledi ve "Atatürk’ü artık, sadece bir... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T10:08+0300

2021-11-11T10:08+0300

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politika

mustafa kemal atatürk

ahmet hakan

10 kasım

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında, 'Atatürk'ün sadece bir kesimin bayrağı haline gelmeden anıldığını' söyledi. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir. Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz. Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz. Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz. Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.Böyle bir anma... Anmaların en güzelidir, en şahanesidir, en etkileyicisidir, en görkemlisidir, en anlamlısıdır, en kutlusudur. Bu tür bir anmadan tek bir sonuç çıkar. O da şudur: Atatürk, artık tartışmasız biçimde bu ülkenin taşıyıcı ve birleştirici kolonu haline gelmiştir."

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mustafa kemal atatürk, ahmet hakan, 10 kasım