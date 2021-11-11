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AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yanadır
AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yanadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde artan Bosna Hersek mesaisini Sputnik’e değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "bazı Sırp politikacıların... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T12:35+0300
2021-11-11T12:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
numan kurtulmuş
bosna hersek
bosna savaşı
sırp
milorad dodik
bosna-hersek
boşnak
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Bosna Hersek’te siyasi gerilimin artması üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak “Kendi ordumuzu kuracağız” açıklaması yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Beştepe’de bir araya geldi.Erdoğan bu görüşme öncesinde ise Bosna- Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabul etti. Erdoğan, Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’te yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğini Sputnik’e değerlendirdi.‘Gelişmeleri yakından takip ediyoruz’'Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında varılan anlaşma sonucunda oluşturulan başkanlık konseyinin çalışma şeklini' hatırlatan Kurtulmuş “Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Esasında Sovyetler Birliği'nin çözülmesi ve Yugoslavya'nın dağılması süreçlerinde, Balkan coğrafyasında bütün etnisiteler kendi devletini kurma imkânına sahip oldular. Sırbistan, Hırvatistan gibi Bosna-Hersek Cumhuriyeti de çok ağır katliamlar soykırımlar baskılar ve tehditlere rağmen büyük bir mücadele sonucu, Boşnak halkının gerçekten çok kuvvetli bir direnişi ve Aliya İzzetbegoviç'in öncülüğünde teker teker işgal edilen topraklarını yeniden elde etmeleri ile birlikte büyük bir zafere doğru yürüdü. O yıkıntıların üzerinden Bosna Hersek milli kimliğini inşa ederek bugünkü Bosna Hersek Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ancak o kuruluş aşamasında uluslararası camianın Aliya İzzetbegoviç ve Boşnaklara dayatmış olduğu Dayton Anlaşması bir ülkenin iyi yönetilmesinden ziyade, yönetilmemesini temin etmek üzerine ortaya konulmuş bir anlaşmaydı. Bosna-Hersek Cumhuriyeti içerisinde Sırpların ve Hırvatların kendi bölgelerinde bir anlamda ayrı bir entite oluşturması fikri üzerine oturdu ve Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Boşnak, Hırvat ve Sırp birer temsilciden oluşan başkanlık konseyi tarafından yönetilmesini öngördü. Bu aynı zamanda bütün kararların ittifakla alınması zorunlu kıldığı için yeri geldiğinde bu başkanlık konseyi üyelerinden birisinin sistemi kilitlemesi önünü açan bir anlaşmaydı. Buna rağmen bu kadar olumsuz koşullara rağmen Bosna Hersek Cumhuriyeti bugün savaştan sonra geldiği nokta itibariyle baktığınızda muazzam bir başarıdır. Aliya’nın başlatmış olduğu bu yolculukta sonraki süreçlerde Bosna Hersek gerçekten önemli bir ülke olarak balkanlardaki yerini almıştır. Ekonomik anlamda da diğer alanlarda da savaş yıkıntılarının tamamını ortadan kaldırmaya çalışan bir kararlılıkla bugünlere kadar gelmiştir. Ben bir kere daha Boşnak halkının hem bağımsızlık mücadelesinde vermiş oldukları üstün mücadele, hem bağımsızın elde edilmesinde ortaya koydukları büyük performans dolayısıyla tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.‘Maksimalist söylemler bölgeyi ateşe atar’Bosna Hersek’teki gerilim konusunda taraflara seslenen Kurtulmuş, şunları söyledi:‘Türkiye’nin tavrı açık’Türkiye’nin Balkan coğrafyasında barıştan yana olduğunu ve bunun için çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş “Türkiye'nin tavrı açıktır. Türkiye hem Bosna-Hersek Cumhuriyeti kendi içinde, hem bütün bölgedeki Balkan coğrafyasındaki ülkelerin kendi aralarında, herkesin kazanacağı bir ortak geleceği kurmalarının mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bunun için ticarette kültürel alanda ulaşımda ve diğer bütün yatırımlar da birbirlerine destek olarak Balkan coğrafyasını kalkındıran bileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında ben yaptım oldu anlayışı içerisinde kimse girmesin. Bu büyük bir macera olur. İçinden çıkılmaz bir hal alır. Türkiye Bosna- Hersek Cumhuriyeti’nin iç bütünlüğünden, ulusal bütünlüğünden yanadır. Bunu bozacak hiçbir bunu imha etmeye çalışan hiçbir çabaya Türkiye taviz vermez. Türkiye sonuna kadar Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin birliğinin beraberliğinin bütünlüğünün yanındayız. Oradaki Boşnak kardeşlerimizin karşılaşması muhtemel her tüllü zorlukların zorluklarda yanında olduğumuzu her zaman teyit ediyoruz. Barış içerisinde huzur içerisinde bir gelecek kurulması için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Bir kere daha bu vesileyle maksimalist hedefleri olanları uyarmayı bir komşuluk vazifesi olarak telakki ediyoruz. Kimsenin maksadını aşan ve kendilerine de hiçbir faydası olmayacak, sonu karanlık maceralarını içerisine girmeye kalkmamasını temenni ediyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogantalibanin-afganistanda-bundan-sonraki-surecte-ne-yapacagi-cok-buyuk-onem-arz-etmektedi-1048394596.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, numan kurtulmuş, bosna hersek, bosna savaşı, sırp, milorad dodik, bosna-hersek, boşnak, hırvat, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yanadır

12:35 11.11.2021 (güncellendi: 12:41 11.11.2021)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde artan Bosna Hersek mesaisini Sputnik’e değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "bazı Sırp politikacıların sözlerinin Balkan coğrafyasını yeniden bir ateş çemberine dönüştürebileceği” uyarısını yaparak Türkiye’nin Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.
Bosna Hersek’te siyasi gerilimin artması üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak “Kendi ordumuzu kuracağız” açıklaması yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile Beştepe’de bir araya geldi.
Erdoğan bu görüşme öncesinde ise Bosna- Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzzetbegoviç’i kabul etti. Erdoğan, Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’te yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiğini Sputnik’e değerlendirdi.

‘Gelişmeleri yakından takip ediyoruz’

'Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında varılan anlaşma sonucunda oluşturulan başkanlık konseyinin çalışma şeklini' hatırlatan Kurtulmuş Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Esasında Sovyetler Birliği'nin çözülmesi ve Yugoslavya'nın dağılması süreçlerinde, Balkan coğrafyasında bütün etnisiteler kendi devletini kurma imkânına sahip oldular. Sırbistan, Hırvatistan gibi Bosna-Hersek Cumhuriyeti de çok ağır katliamlar soykırımlar baskılar ve tehditlere rağmen büyük bir mücadele sonucu, Boşnak halkının gerçekten çok kuvvetli bir direnişi ve Aliya İzzetbegoviç'in öncülüğünde teker teker işgal edilen topraklarını yeniden elde etmeleri ile birlikte büyük bir zafere doğru yürüdü. O yıkıntıların üzerinden Bosna Hersek milli kimliğini inşa ederek bugünkü Bosna Hersek Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ancak o kuruluş aşamasında uluslararası camianın Aliya İzzetbegoviç ve Boşnaklara dayatmış olduğu Dayton Anlaşması bir ülkenin iyi yönetilmesinden ziyade, yönetilmemesini temin etmek üzerine ortaya konulmuş bir anlaşmaydı. Bosna-Hersek Cumhuriyeti içerisinde Sırpların ve Hırvatların kendi bölgelerinde bir anlamda ayrı bir entite oluşturması fikri üzerine oturdu ve Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Boşnak, Hırvat ve Sırp birer temsilciden oluşan başkanlık konseyi tarafından yönetilmesini öngördü. Bu aynı zamanda bütün kararların ittifakla alınması zorunlu kıldığı için yeri geldiğinde bu başkanlık konseyi üyelerinden birisinin sistemi kilitlemesi önünü açan bir anlaşmaydı. Buna rağmen bu kadar olumsuz koşullara rağmen Bosna Hersek Cumhuriyeti bugün savaştan sonra geldiği nokta itibariyle baktığınızda muazzam bir başarıdır. Aliya’nın başlatmış olduğu bu yolculukta sonraki süreçlerde Bosna Hersek gerçekten önemli bir ülke olarak balkanlardaki yerini almıştır. Ekonomik anlamda da diğer alanlarda da savaş yıkıntılarının tamamını ortadan kaldırmaya çalışan bir kararlılıkla bugünlere kadar gelmiştir. Ben bir kere daha Boşnak halkının hem bağımsızlık mücadelesinde vermiş oldukları üstün mücadele, hem bağımsızın elde edilmesinde ortaya koydukları büyük performans dolayısıyla tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘Maksimalist söylemler bölgeyi ateşe atar’

Bosna Hersek’teki gerilim konusunda taraflara seslenen Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Maalesef Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Sırp bölgesindeki bazı maksimalist politikacıları maksadını aşan ve gerçekleşme imkanı ve ihtimali olmayan bazı sözleri gündeme getirmesi Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde ve giderek Balkan coğrafyasında bazı iç karışıklıklara bazı türbülansların bazı siyasi çekişmelerin ortaya çıkmasına ve hatta Allah korusun Balkan coğrafyasında yeniden bir ateş çemberine dönüşmesine neden olabilir bunun için biz bu maksimalist politikacıların görüşlerine itibar edilmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.”

‘Türkiye’nin tavrı açık’

Türkiye’nin Balkan coğrafyasında barıştan yana olduğunu ve bunun için çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş “Türkiye'nin tavrı açıktır. Türkiye hem Bosna-Hersek Cumhuriyeti kendi içinde, hem bütün bölgedeki Balkan coğrafyasındaki ülkelerin kendi aralarında, herkesin kazanacağı bir ortak geleceği kurmalarının mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bunun için ticarette kültürel alanda ulaşımda ve diğer bütün yatırımlar da birbirlerine destek olarak Balkan coğrafyasını kalkındıran bileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında ben yaptım oldu anlayışı içerisinde kimse girmesin. Bu büyük bir macera olur. İçinden çıkılmaz bir hal alır. Türkiye Bosna- Hersek Cumhuriyeti’nin iç bütünlüğünden, ulusal bütünlüğünden yanadır. Bunu bozacak hiçbir bunu imha etmeye çalışan hiçbir çabaya Türkiye taviz vermez. Türkiye sonuna kadar Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin birliğinin beraberliğinin bütünlüğünün yanındayız. Oradaki Boşnak kardeşlerimizin karşılaşması muhtemel her tüllü zorlukların zorluklarda yanında olduğumuzu her zaman teyit ediyoruz. Barış içerisinde huzur içerisinde bir gelecek kurulması için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Bir kere daha bu vesileyle maksimalist hedefleri olanları uyarmayı bir komşuluk vazifesi olarak telakki ediyoruz. Kimsenin maksadını aşan ve kendilerine de hiçbir faydası olmayacak, sonu karanlık maceralarını içerisine girmeye kalkmamasını temenni ediyoruz” dedi.
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