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Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Kovid-19 salgınının 4. dalgasıyla karşı karşıya kalan Almanya'da son 24 saatte 50 bin 196 Kovid-19 vakası tespit edilerek yeni rekora ulaşıldı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T11:59+0300
2021-11-11T11:59+0300
almanya
rekor
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sürerken, günlük vaka sayısında yeni rekora erişildi.Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edildi ve salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 4.89 milyon oldu.Bununla birlikte 235 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198'e yükseldi.100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı da önceki gün kaydedilen 232'den 239'a çıktı.Alman Yerel Yönetimler Derneği (DLT) Başkanı Reinhard Sager, Rheinische Post'a verdiği demeçte, yaptığı açıklamada restoran ve eğlence mekanlarını müşterileri aşı ya da test konusunda daha sıkı kontrol etmeye çağırdı.Ülkede seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurmak için müzakerelerde bulunan üç parti, yeni dalgaya rağmen ülke çapında olağanüstü hali uzatmama konusunda anlaşmıştı.Bunun yerine partiler, maske ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirlerin mart ayına kadar uygulanmasını öngören bir yasa taslağı hazırlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/almanyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-salginin-baslangicindan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1050662206.html
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almanya, rekor, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor

11:59 11.11.2021
© REUTERS / Christian MangAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Christian Mang
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Kovid-19 salgınının 4. dalgasıyla karşı karşıya kalan Almanya'da son 24 saatte 50 bin 196 Kovid-19 vakası tespit edilerek yeni rekora ulaşıldı.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sürerken, günlük vaka sayısında yeni rekora erişildi.
Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edildi ve salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 4.89 milyon oldu.
Bununla birlikte 235 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198'e yükseldi.
100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı da önceki gün kaydedilen 232'den 239'a çıktı.
Alman Yerel Yönetimler Derneği (DLT) Başkanı Reinhard Sager, Rheinische Post'a verdiği demeçte, yaptığı açıklamada restoran ve eğlence mekanlarını müşterileri aşı ya da test konusunda daha sıkı kontrol etmeye çağırdı.
Ülkede seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurmak için müzakerelerde bulunan üç parti, yeni dalgaya rağmen ülke çapında olağanüstü hali uzatmama konusunda anlaşmıştı.
Bunun yerine partiler, maske ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi tedbirlerin mart ayına kadar uygulanmasını öngören bir yasa taslağı hazırlamıştı.
Almanca 'maske zorunluluğu' tabelası, sokağa çıkma yasağı uygulaması, Flensburg, Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
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