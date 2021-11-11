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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211111/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-591-ceyrek-966-tlyi-gordu-1050688793.html
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü
Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T09:43+0300
2021-11-11T09:43+0300
2021-11-11T09:58+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
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Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi.Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.
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altın, gram altın, yarım gram altın
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü 09:43 11.11.2021 (güncellendi: 09:58 11.11.2021)
Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan başlamıştı.
Gram ve çeyrek altın
rekor tazeledi.
Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.
Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.