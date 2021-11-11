Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211111/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-591-ceyrek-966-tlyi-gordu-1050688793.html
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü
Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T09:43+0300
2021-11-11T09:58+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104225/89/1042258945_64:0:1068:565_1920x0_80_0_0_800ff055eda74c1daaf932009b39f75a.jpg
Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi.Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104225/89/1042258945_189:0:942:565_1920x0_80_0_0_f1c091c148eb66a556ad4f17d564f581.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, yarım gram altın

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü

09:43 11.11.2021 (güncellendi: 09:58 11.11.2021)
© AAAltın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan başlamıştı.
Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi.
Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.
Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:58Türeci ve Şahin: 15 yıl içinde geliştirilecek ilaçların üçte biri mRNA temelli olacak
09:48Squid Game'in yaratıcısından Alec Baldwin yorumu: Hayatımda hiç gerçek mermi görmedim
09:45Mimar Sinan'ın memleketinde mermer ocağında eğitim alıyorlar: 'İşsiz kalma gibi bir durumumuz yok'
09:43Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü
09:37Dolar, 9.93'ü gördü
09:26Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?
09:10ABD ile Çin arasında iklim anlaşması
08:48Türkiye de imza attı: 2040'a kadar sıfır emisyonlu araçlara geçilecek
08:44Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, don ve sis uyarısı
07:07Koronavirüs en çok 'pıhtı' ile öldürüyor
07:03Kuzey Kıbrıs'ta 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
07:01Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi
06:59Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti
06:56Sierra Leone'deki patlamada ölenlerin sayısı 131'e çıktı
06:55Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi
06:52Mexico City Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip olan kent
06:49SpaceX, 'Crew-3' uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıdı
05:54Hollande, Paris saldırıları davasında ifade verdi: Operasyonların hazırlandığını biliyorduk
05:41Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
05:33İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri