https://tr.sputniknews.com/20211111/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-591-ceyrek-966-tlyi-gordu-1050688793.html

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü

Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor kıran gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T09:43+0300

2021-11-11T09:43+0300

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ekonomi

altın

gram altın

yarım gram altın

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Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi.Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.

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2021

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altın, gram altın, yarım gram altın