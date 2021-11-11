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https://tr.sputniknews.com/20211111/baeli-firmalar-suriyede-elektrik-santrali-insa-edecek-1050705453.html
BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:36+0300
2021-11-11T16:39+0300
dünya
suriye
elektrik santrali
birleşik arap emirlikleri (bae)
sözleşme
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2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bae-disisleri-bakaninin-esadla-gorusmesine-abdden-tepki-kaygi-verici-1050641176.html
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suriye, elektrik santrali, birleşik arap emirlikleri (bae), sözleşme

BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek

16:36 11.11.2021 (güncellendi: 16:39 11.11.2021)
© REUTERSIrak - elektrik santrali
Irak - elektrik santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS
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BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı.
2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.
SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.
Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (solda), Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed (sağda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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