https://tr.sputniknews.com/20211111/baeli-firmalar-suriyede-elektrik-santrali-insa-edecek-1050705453.html
BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:36+0300
2021-11-11T16:36+0300
2021-11-11T16:39+0300
dünya
suriye
elektrik santrali
birleşik arap emirlikleri (bae)
sözleşme
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2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bae-disisleri-bakaninin-esadla-gorusmesine-abdden-tepki-kaygi-verici-1050641176.html
suriye
birleşik arap emirlikleri (bae)
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suriye, elektrik santrali, birleşik arap emirlikleri (bae), sözleşme
BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
16:36 11.11.2021 (güncellendi: 16:39 11.11.2021)
BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı.
2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri
'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı
ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali
inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.
SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.
Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.