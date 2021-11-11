https://tr.sputniknews.com/20211111/baeli-firmalar-suriyede-elektrik-santrali-insa-edecek-1050705453.html

BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek

BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek

BAE'li firmalar, Suriye hükümeti ile Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli bir elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T16:36+0300

2021-11-11T16:36+0300

2021-11-11T16:39+0300

dünya

suriye

elektrik santrali

birleşik arap emirlikleri (bae)

sözleşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044881188_0:112:1201:787_1920x0_80_0_0_aed2c62c80dd701fdf0b63159ec631cc.jpg

2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.SANA'nın aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.Elektrik tedariği, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.Bununla birlikte 2 gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211110/bae-disisleri-bakaninin-esadla-gorusmesine-abdden-tepki-kaygi-verici-1050641176.html

suriye

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, elektrik santrali, birleşik arap emirlikleri (bae), sözleşme