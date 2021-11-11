https://tr.sputniknews.com/20211111/bartinda-417-ogrenci-hastanelik-oldu-valilik-inceleme-baslatti-1050690752.html

Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, valilik inceleme başlattı

Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, valilik inceleme başlattı

Bartın’da bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile 417 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındı. Su ve yemeklerden alınan numuneler incelendi, Bartın... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T10:45+0300

2021-11-11T10:45+0300

2021-11-11T10:45+0300

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Bartın’ın kırsal bölgelerindeki okullarda taşımalı eğitim gören 417 öğrencide mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileri görüldü. Evlerinde ve okullarında rahatsızlanan öğrenciler velileri tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.Bazı öğrenci velileri çocuklarında gece saatlerinden itibaren mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler başladığını kaydederken, bazı velileri ise çocuklarının okula gittikten sonra benzer şikayetlerde bulunmaları üzerine kendilerine telefon edildiğini ve çocuklarını okuldan alıp hastaneye getirdiklerini ifade etti.Çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan ve öğrenim gören çocuklarda görülen mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetlerine yönelik detaylı inceleme başlatıldı. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada su ve yemeklerden alınan numunelerin incelendiği kaydedilirken Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bağlı muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisine 10.11.2021 tarihinde saat 00:00-23:15 saatleri arasında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 7-12 yaş arası toplam 417 çocuk hasta müracaatı olmuştur. Bu hastaların acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılmış olup 400 çocuk acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılmış olup 400 çocuk reçete ile taburcu olmuş, halen 17'sinin gözlem ve tedavisine acil serviste devam edilmektedir. Çocuk servislerinde bu nedenle yatan hastamız bulunmamaktadır. Bu şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları ile birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir. Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir” İfadelerine yer verildi.

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türkiye, okul, bartın, öğrenci, zehirlenme