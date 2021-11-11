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Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da mimar Başak Cengiz'in, kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:44+0300
2021-11-11T16:45+0300
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kadın cinayeti
ataşehir
kadın cinayetleri
samuray kılıcı
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Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un da saldırısını sürdürdüğü görülüyor. Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-boz-tutuklandi-1050674695.html
https://tr.sputniknews.com/20211111/chp-lideri-kilicdaroglundan-samuray-kilicli-saldirgana-tepki-cok-uzgunuz-cok-ofkeliyiz-1050698997.html
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istanbul, kadın cinayeti, ataşehir, kadın cinayetleri, samuray kılıcı

Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

16:44 11.11.2021 (güncellendi: 16:45 11.11.2021)
© AAMimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı
Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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İstanbul'da mimar Başak Cengiz'in, kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.
Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un da saldırısını sürdürdüğü görülüyor. Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.
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